Miloš Zeman omilostnil vraha: Recidivista spáchal 18 trestných činů

Zeman muži odpustil zbytky tří trestů odnětí svobody uložených za ozbrojenou loupež v kladenské trafice, krádež kabátu z obchodu a krádež potravin z restaurace. Muž měl být původně ve vězení do srpna 2023, soud mu však výkon trestu už loni v létě na rok přerušil ze zdravotních důvodů. Vyplývá to z přípisu ministryně spravedlnosti, který ČTK získala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Hrad v souvislosti s udělenou milostí bez bližších podrobností informoval, že omilostněný muž je recidivistou a že dlouhodobě nemá stálé přístřeší. Z přípisu ministryně plyne, že Krajský soud v Praze muže v roce 1980 poslal do vězení za vraždu, kde byl až do Havlovy amnestie z ledna 1990. O dva roky později skončil za mřížemi znovu, tentokrát za loupež. Osmdesátá léta minulého století i převážnou část let devadesátých tak strávil ve výkonu trestu.

Soudy muže mezi lety 1977 až 2018 potrestaly také za opakované krádeže, dále za ublížení na zdraví, porušování domovní svobody, úvěrový podvod či neoprávněné opatření platebního prostředku.

Vichřice shodila na děti zastávku! Holčička (†4) zemřela, její bratříček (2) bojuje o život!

Prezident k udělení milosti uvedl, že je potřeba muže podpořit v úsilí o vedení života, který je pro společnost přijatelný. Zohlednil i to, že se omilostněný v minulosti sám stal obětí násilného útoku. Byl při něm těžce zraněn, což přispělo ke zhoršení jeho zdravotního stavu. Nyní podstupuje onkologickou léčbu.

Podle přípisu byl muž skutečně v roce 2017 obětí pokusu o vraždu, kdy byl přepaden, oloupen a pobodán. Přežil jen díky včasnému lékařskému zákroku, při kterém přišel o slezinu. Zároveň trpí onemocněním srdce a má zhoubný nádor na plicích, kvůli kterému absolvoval několik cyklů chemoterapie.

Vězeňská služba uvedla, že jeho stav vyžaduje komplexní péči, kterou mu není schopna zajistit. „Žadatel trpí závažnou chorobou, která jej bezprostředně ohrožuje na životě a jejíž prognóza je velmi nejistá," napsala ministryně Zemanovi.

Záchranáři na záchodě našli promodralého novorozence: Po porodu do mísy nedýchal

Aktuální milost je dvanáctá, kterou Zeman udělil. Už před prezidentskými volbami v roce 2013 řekl, že milosti bude dávat jen ve striktně omezeném okruhu humanitárních případů. I tentokrát prošla žádost o milost nejprve ministerstvem spravedlnosti, na něž Zeman agendu převedl.

Úřad má předkládat Hradu jen ty milosti, které splňují podmínky stanovené prezidentem: pachatel nesmí mít na svědomí závažný trestný čin, musí mít závažné zdravotní problémy a zajištěné rodinné zázemí. Nejkontroverznější Zemanovou milostí zůstává omilostnění doživotně odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka.