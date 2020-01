Polák rekordman: Řidič stočil tachometr o milion kilometrů

"Při technické kontrole loni v prosinci bylo na počítadle 2,008.533 kilometrů, ale teď tachometr ukazoval jen 993.892 kilometrů," uvedl policejní mluvčí Sebastian Gleń. Rozdíl činil více než jeden milion kilometrů, což policejní komuniké označilo za nový rekord.

Řidič vysvětloval, že ve firemním autě byl vyměněn tachometr. To nyní policisté ověřují. Podle předpisů se ale tachometr smí měnit jen v případě poškození a výměna musí být řádně zdokumentována. Majitel vozu se do dvou týdnů musí dostavit na stanici technické kontroly, aby byl údaj zaznamenán do databáze, o čemž obdrží osvědčení.

Stáčení tachometru je od loňského května v Polsku trestný čin, za který hrozí tři měsíce až pět let za mřížemi. A od 1. ledna letošního roku mají policisté novou povinnost zkontrolovat stav tachometru s údajem v ústřední databázi automobilů.

Podle odhadů až 80 procent ojetých aut dovezených do Polska ve skutečnosti ujelo mnohem více kilometrů, než vykazují prodejci.

Do ČR bylo loni do konce listopadu dovezeno 166.000 ojetých aut, z toho polovina byla starší deseti let. Zhruba 40 procent dovážených aut má podle odhadů stočený tachometr a 18 procent je po havárii. Velké procento ojetin má rovněž odstraněný filtr pevných částic a nově se množí případy vyřazeného systému, který redukuje zplodiny ze vstřikování močoviny.

Průměrná hodnota udávaná na tachometru loni prodaných ojetin v Česku byla 156.000 kilometrů. Vzhledem k průměrnému stočení tachometrů, které se pohybuje okolo 100.000 km, by průměrný stav tachometru měl být ve skutečnosti zhruba 180.000 kilometrů. Stočený tachometr má podle společnosti Cebia třetina ojetin určených k prodeji.

V Česku za stáčení tachometru hrozí až půlmilionová pokuta.