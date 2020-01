Američtí záchranáři museli vyrazit na pomoc více než 20 lidem, které v úterý zasáhlo palivo vypuštěné z Boeingu 777 společnosti Delta Air Lines mířícího do Číny.

To se krátce po startu dostalo do potíží a muselo se vrátit a nouzově přistát. Cestou ale vypustilo obrovské množství paliva, které zasáhlo mnoho lidí.

Caught this in Bell Gardens over my house NEWS SAID IT DROPPED FUEL OVER AN ELEMENTARY SCHOOL IN CUDAHY @KTLA @FOXLA @cnnbrk @UniNoticias @NBCLA @ABC7 @ABC @NBCNews @TelemundoNews pic.twitter.com/VG3HBpyYtn