Policisté pátrali po řidiči auta, které ve středu 8. ledna na přechodu v České Lípě narazilo do přecházejícího romského chlapce, kterého vedla maminka do školy. Devítiletý Kevin naštěstí neutrpěl vážnější zranění, z incidentu si ale odnesl velmi nepříjemnou zkušenost.

Řidič auta totiž údajně místo toho, aby se ujistil, že je dítě v pořádku, začal Kevina i jeho maminku otevřeným okýnkem rasisticky urážet! „Nadával nám, že jsme zku*vení cikáni,“ popsala televizi Nova Kevinova maminka.

Nechutné vulgarismy bohužel neušly ani chlapcovým uším. Kevin s mámou se prý dozvěděli, že jsou „černý mamby a cikánský buze*anti“. Pak mladík z místa nehody odjel a zřejmě se při tom dopustil dalšího provinění, když projel křižovatku na červenou.

Mladý devatenáctiletý řidič se sám přihlásil na policejní služebně. „Připustil, že do chlapce na přechodu narazil, ale vinu sváděl na něj. To, že by se vyjadřoval k malému chodci a jeho matce rasisticky, zcela popřel, stejně jako to, že projel křižovatku na červenou,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Záznam z kamery na křižovatce ulic Děčínská a Sokolská řidiče ovšem patrně usvědčí z toho, že ujel z místa nehody, a zřejmě i z jízdy na červenou. Muži by mohl hrozit až jeden rok vězení.