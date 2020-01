Z kanadské metropole Ottawy je hlášena střelba, která si vyžádala několik zraněných a jednoho mrtvého. Oznámila to s odvoláním na policii stanice Radio-Canada. Policie vyzvala občany, aby se místu vyhnuli. List The New York Times napsal, že o život přišel jeden člověk a tři byli zraněni.

Naděje rodiny zavražděné Veroniky: Manžel v base během deskové hry prozradil, kde ji zakopal

Policisté zasahují v centru města na ulici Gilmour, na místě vzdáleném něco přes kilometr od parlamentu. „Nejde o situaci s aktivním střelcem, ale podezřelý je na útěku,“ informovali policisté. Podle vyšetřovatelů šlo zřejmě o cílený útok. Přestože je střelec momentálně na útěku, veřejnosti podle nich nebezpečí nehrozí.

Ottawská zdravotní služba oznámila, že na úrazové oddělení byli přivezeni tři lidé ve vážném stavu. Jedním ze zraněných je podle informací médií 15letý chlapec.

Onkolog zemřel na rakovinu: Na pohřbu ho ukázali v otevřené rakvi

Podle souseda Marka Ignatieva majitelé dům pronajímají přes službu Airbnb. Ve dvou patrech jsou prý celkem tři bytové jednotky. Deníku Ottawa Sun sdělil, že se střílelo v prvním patře.

Kolem místa střelby se nacházejí obytné domy a v blízkosti jsou obchody a restaurace.