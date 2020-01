Opilec si dělal srandu z policistů: Čeká ho mastná pokuta!

Muž (42) z Pelhřimova se minulý týden v noci na neděli rozhodl pro velmi podivnou vánoční zábavu. Nenapadlo ho nic lepšího než si vymyslet napadení nožem a to oznámit na tísňovou linku policie. „Operační důstojník na místo ihned vyslal nejbližší policejní hlídky, a přivolána byla také záchranná služba,“ uvedla pro Právo policejní mluvčí Stanislava Miláčková. V krvi měl 9 promile! Marka našli namol opilého na lavičce

Policistům se muže volajícího o pomoc podařilo najít v jednom z pelhřimovských podniků. Byl ale naprosto zdráv. Až na to, že policistům nadýchal bezmála tři promile alkoholu v dechu. K jeho smůle personál i hosté potvrdili, že k napadení nedošlo.

Muži tak nezbývalo nic jiného než se přiznat. Doznáním to ale nekončilo, na oplátku ho policisté odvezli na jihlavskou záchytku pro opilce, kde si pár hodin poležel. Netušil ale, že si za svůj nečekaný pobyt na záchytce bude muset zaplatit a to celkem čtyři tisíce korun. Zloděj měl vážně pech! Nevědomky se vloupal do auta policistovi, skončil v klepetech

Co jsou ale čtyři tisíce oproti mnohonásobně vyšší částce, která nyní vtipálka čeká v rámci přestupkového řízení. Muž totiž zneužil linku tísňového volání, tím porušil zákon o elektronických komunikacích v rovině přestupkového jednání. Za to lze uložit pokutu až dvou set tisíc korun.