Býk

Na víkendové nákupy si rezervujte na bankovním kontě určitou sumu peněz a už ji nepřekračujte. Však uvidíte, co se bude dít dále. Zbyly by vám jen oči pro pláč. Přeci hned odměnu od šéfa neutratíte za hlouposti. Na konci směny si oddechnete. Bylo to náročné.