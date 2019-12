Carlovo (29) auto za jízdy vybouchlo: Mohl za to osvěžovač vzduchu

Štěstí v neštěstí měl v sobotu 14. prosince 29letý Carl Fisher z Halifaxu. Mladý Angličan ve svém autě rozstříkal osvěžovač vzduchu a vydal se na cestu. Zhruba po deseti minutách si zapálil cigaretu. A to neměl dělat.

Aerosol ze spreje se vznítil a následoval mohutný výbuch, který vymlátil všechna okna v autě a Carlovi způsobil ošklivé popáleniny na rukou a obličeji. „Mám štěstí, že tu jsem. Měl bych být mrtvý. Jezdil jsem v časované bombě a nevěděl jsem to, dokud jsem si nezapálil cigaretu,“ řekl řidič britskému deníku Sun. Z auta musel vylézt okýnkem, dveře totiž nešlo otevřít.

Podle záchranářů je zázrak, že Carl dokázal z místa odejít po svých, exploze měla ničivou sílu. Kromě oken Carlova auta výbuch „vysklil“ i výlohu nejbližšího obchodu!

Co se vlastně stalo, Carlovi došlo až s odstupem. Deníku Sun tak dokázal popsat své bezprostřední pocity. „Ozval se neuvěřitelně hlasitý zvuk, ze kterého jsem na chvíli ohluchnul. Bylo ticho a pak mi začalo zvonit v uších. Vyškrábal jsem se ven okýnkem. Když jsem viděl, jakou škodu exploze udělala na mém autě, nemohl jsem uvěřit, že jsem to přežil. Nechápu, jak a proč jsem měl takové štěstí. Je to vánoční zázrak,“ dodal Carl.

Z nehody se prý poučil a a osvěžovač ve spreji už nikdy v životě nepoužije. Místo toho si na zpětné zrcátko pověsí stromeček.