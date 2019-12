Vánoce u Fritzlů: Netvor (84) do sklepa nanosil dárky i stromeček

Kauza rakouské zrůdy Josefa Fritzla (84) před jedenácti lety otřásla celou Evropou. Na konci dubna tehdy vyšlo najevo, že senior dlouhých 24 let držel v zajetí svou vlastní dceru Elisabeth (53), která s ním za tu dobu počala sedm dětí. Fritzl dostal za hrůzné zločiny doživotní trest, jeho obhájce se ho ovšem snažil vylíčit jako pečujícího chlapíka. Netvor totiž podle něj své tajné rodině do sklepa přinesl i vánoční stromeček a dárky...

V dubnu roku 2008 začala rakouská policie rozkrývat jeden z nejděsivějších případů v historii země. Šlo o dnes již slavnou kauzu Amstetten, tedy děsivý příběh incestu, znásilňování a věznění. To vše měl na svědomí senior Josef Fritzl, který dlouhých 24 let držel vlastní dceru Elisabeth tajně v zajetí ve sklepě, kde ji pravidelně znásilňoval a také s ní zplodil sedm dětí.

Tři z nich vychovával s manželkou, tři zůstaly s matkou ve sklepě a jedno zemřelo. Vše vyšlo najevo díky zdravotním komplikacím nejstarší Kirsten. Elisabeth totiž otce přesvědčila, aby ji s dětmi vzal do nemocnice. Tam konečně sklapla past a vězněná žena policistům vylíčila, co jí otec bezmála čtvrtstoletí prováděl.

Fritzl se navenek prezentoval jako rodinný typ. Tak se ho snažil vykreslit při soudu v březnu roku 2009 i jeho advokát. Fritzlovi podle něj na vnoučatech (potomcích) záleželo. Projevovalo se to podle něj například tím, že o Vánocích Fritzl do sklepa přinesl vánoční stromeček a své zajatce dokonce obdaroval.

Průběh Vánoc roku 1998 ve své knize Tajemství ve sklepě popsal americký spisovatel John Glatt. Fritzl tehdy svátky oslavil nejprve s širokou rodinou ve svém domě na povrchu, když pak příbuzní odjeli, vydal se na „druhé kolo“ do sklepa. Vězňům tam přinesl vánoční stromeček, napečené koláče a také nějaké dárky.

Přestože svou tajnou rodinu držel v příšerných podmínkách, Fritzl si podle Glatta čas od času vybral slabší chvilku, kdy své vězně obdaroval. Šlo právě o období svátků nebo něčích narozenin. Fritzl na Elisabeth a její děti nezapomněl ani na začátku roku 1999, kdy se s přáteli vydal na měsíční dovolenou v Thajsku.

Zatímco dcera s dětmi živořila v tmavém sklepě bez oken, Josef se koupal v teplém moři, užíval si slunce a v noci se vydával na výlety do ulic, kde si platil prostitutky. „Byl tam bez manželky, ta se prý musela starat o děti,“ popsal Johnu Glattovi Fritzlův bývalý přítel Paul Hoerer, který byl tehdy v Thajsku s Josefem.

Paulovi se jednou podařilo na kameru natočit Fritzla, když nakupoval podezřelé věci. „Byli jsme na tržišti v Pattaye, on nevěděl, že stojím přímo za ním. Kupoval šaty a spodní prádlo pro hubenou ženu. Jeho manželce by to určitě nesedělo,“ popsal Hoerer.

Když si Fritzl všiml, že ho kamarád natáčí na kameru, rozzuřil se. Po chvíli se uklidnil a snažil se vše vyžehlit. Fritzl Paulovi vysvětlil, že má bokovku a manželku podvádí. Úplnou pravdu mu ale samozřejmě neřekl.

Hoererova partnerka Andrea spisovateli popsala, že Josef na dovolené nakupoval obrovské množství dárků pro děti. „Měl několik tašek naplněných jen věcmi pro děti. Pamatuju si, že mi přišlo divné, že nakupoval tolik dárků jen pro tři děti,“ zavzpomínala Andrea. Je víc než pravděpodobné, že část dárků byla určena pro děti žijící ve sklepě. Šaty a spodní prádlo pak zřejmě dostala Elisabeth.

Obhájce u soudu hájil Fritzla s tím, že mu na Elisabeth a společných dětech záleželo, což podle něj kromě již zmíněného vánočního stromku dokládaly i další předměty, které v průběhu času do suterénu nanosil. Byly to například učebnice, akvárium nebo kanárek. Ptáček mimochodem ve sklepě žil poměrně dlouhou dobu, podle Fritzlova advokáta to bylo díky tomu, že ve sklepě byl poměrně dobrý vzduch.

Soudkyni ale argumenty obhajoby nepřesvědčily a fousatý netvor vyfasoval doživotí. Fritzl o své slavení svých oblíbených svátků nepřišel ani za mřížemi. Podle britského deníku Daily Mail si mohl na Štědrý den hodinu přispat a ke snídani měl pečivo s máslem a marmeládou.

K obědu pak dostal kuře s rýží a salátem. Odpoledne pak mohl strávit sledováním televize. Fritzlova štědrovečerní večeře se podobala té, kterou známe dobře i my v Čechách - bestie si pochutnala na bramborovém salátu s rybou.

Je otázkou, jak Fritzl tráví Vánoce letos. Podle zpráv z vězení totiž u seniora propukla stařecká demence a Fritzl rezignoval na život. Elisabeth s dětmi si naopak mohou užívat vytoužené svobody.