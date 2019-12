Prokletý pátek třináctého se v Humpolci stal skutečně tragickým. V místní restauraci objevil v šest ráno dělník brutálně zavražděnou barmanku. Danuše (†59) byla několika ranami nožem zavražděná a svlečená do naha. Vražda v Braníku: Ubodaného muže našli v zarostlém svahu

Muž vše okamžitě ohlásil na policii. Na místo tak vyjel celý kriminalistický tým, který začal vraždu vyšetřovat. Ulice Na Kasárnách, kde k vraždě došlo, musela být na několik hodin uzavřena. „Případ kvalifikujeme jako zvlášť závažný zločin vraždy,“ uvedli v den vraždy policisté.

O několik hodin později se jim podařilo zadržet i podezřelého muže. „Muž je český občan, nemá trvalý pobyt v Humpolci, bližší informace nyní nelze sdělit,“ řekla mluvčí policie Dana Čírtková. Obětí střelce Vitáska je i laborantka Dana T. (†64): Když umře maminka, sluníčko zajde...

Seděl s námi u stolu!

V restauraci v den vraždy byla zábava. Lidé tam zpívali, kapela hrála na kytary. Mezi návštěvníky byla Danušina kamarádka a také vrah. „Přáli jsme si k Vánocům a ráno jsem se pak dozvěděla takovou zprávu. Bylo to hrozný pro mě,“ vyprávěla zdrcená kamarádka zavražděné Danuše.

Když ženě redaktorka FTV Prima ukázala fotku vraha, se zděšeným výrazem odpověděla: „No ano, on s námi seděl i u stolu. Ježiši kriste… Né že bych ho znala, ale byl tam s námi u stolu,“ uvedla. Podle ní do restaurace nechodil pravidelně. „Já ho tam viděla poprvé.“ Brutální vražda v Humpolci: Pobodanou barmanku (†59) našel zedník! Vraha policie dopadla

Zpíval s námi

Muž se před nikým nechoval agresivně, tvářil se normálně, dokonce s ostatními i zpíval. „No právě, že vůbec. Že by se choval nějak agresivně. Byli jsme si venku zakouřit, on tam byl s námi,“ uvedla. „Neřekla bych to do něj,“ dodala.