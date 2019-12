Stavební technik Ctirad Vitásek (†42) na první pohled nepůsobil nijak podezřele. Jenže do čekárny plné lidí přišel s těžko pochopitelným úmyslem zabíjet. Pacienti nemohli tušit, co se bude dít, Vitásek byl takzvaný tichý střelec. Co se děje v hlavě takového člověka, objasňuje policejní psycholožka Ludmila Čírtková.