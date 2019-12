Jedním z přímých svědků výbuchu plynu v prešovském paneláku byl i Mojmír, který v něm působil jako domovník. V době exploze byl zrovna v kotelně v suterénu domu, před padajícími sutinami ho tak zachránila podlaží nad ním. Takové štěstí ovšem neměly tři sousedky, se kterými se Mojmír bavil jen pár minut před tím, než na ně začaly padat kusy domu... Domovník o tragédii promluvil pro slovenská média. A řekl, co podle něj únik plynu způsobilo.

Mojmír byl v době výbuchu přímo v domě, ještě půl hodiny před ním se ale nacházel v místní škole, kde pracuje jako školník. Když ovšem dostal textovou zprávu s tím, že došlo k poruše v kotelně, vyrazil k domu. Mojmírovi také zavolalo několik sousedů s tím, že je po chodbách cítit plyn.

Domovník dorazil na místo asi za čtvrt hodiny. Do jedné z největších tragédií v historii Prešova zbývaly jen minuty. Mojmír potkal před panelákem trojici sousedek, se kterými se dal do řeči. Pak už se odebral do kotelny v suterénu domu.

Táta pěti dětí šel k doktorovi s rýmou, odcházel se slovy: „Umíráte“

Kotelna nefungovala a všude v domě i kolem něj byl cítit plyn. „Pravděpodobně prasklo potrubí při opravě elektrické přípojky,“ řekl Mojmír v rozhovoru pro televizi Markíza. Domem posléze otřásl mohutný výbuch.

Video Zničený prešovský panelák v neděli - Policie SR

„V tu chvíli si to ani neuvědomujete. Zatmělo se a potom byla na zemi hromada suti a tři ženy, se kterými jsem si před domem povídal. Jedné jsem pomohl, jedna ještě jevila známky života, tu třetí jsem už neviděl, nevím, co se stalo,“ popsal domovník.

Hrůzy z paneláku: Když to bouchlo, byl jsem zavřený ve výtahu! Rozrazilo to dveře, lana naštěstí vydržela

Mojmírův byt je zcela zničený, nacházel se totiž v 11. patře, které výbuch zasáhl velmi silně. „Nejen můj byt, ale v podstatě celá bytovka je zničená. Spadlo schodiště i výtahy, odstřelilo to střechu,“ doplnil s tím, že zatím neví, kteří jeho sousedé zemřeli. Stejně tak Mojmír netuší, kde bude bydlet v následujících měsících.

K tragické nehodě podle něj došlo souběhem řady nešťastných okolností. Mojmír si myslí, že k poruše nedošlo přímo v domě, protože v něm nedávno proběhla rekonstrukce rozvodů elektřiny i plynu.

„Všechno jsme dělali s vědomím, že to děláme dobře a kvalitně,“ uvedl pro deník Nový Čas. Podle velitele hasičského zásahu byla nicméně rekonstrukce provedena v rozporu s předpisy požární bezpečnosti.

Je to můj tatínek, zůstal tam i s maminkou! Nezachránili ho, naříká dcera muže, jehož fotka se stala symbolem tragédie