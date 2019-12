Problémy začaly letos začátkem září. „Tehdy jeden z trojice mých psů zaběhl k sousedovi na zahradu,“ uvedla Blesku.cz. majitelka psů Ela D. z Ledče nad Sázavou. „Poškodil tam klec pro dravce, na kterého se patrně snažil dostat. Šla jsem se okamžitě sousedům omluvit s tím, že škodu pochopitelně nahradím. Tehdy mě bylo sousedem řečeno, že ještě jednou se to stane a psy zastřelí,“ vzpomíná chovatelka psů na tehdejší nepříjemnou událost.

Ve středu tento týden ráno Ela D. našla své psy opět na pozemku souseda. Nikdo nebyl doma a pod sokolnickou berličkou na zahradě prý ležel mrtvý dravec. „Psy jsem odvedla zpět domů a pětiletou fenku argentinské dogy Ellri spolu s křížencem staforda Ruffusem jsem zavřela na zahradě do kolny. Tříletý Mauros zůstal v domě. To ho zachránilo! Spěchala jsme do práce a tak jsem se rozhodla, že se sousedy to vyřídím druhý den,“ vyprávěla Blesku chovatelka.

Okolo poledne však do kolny na pozemku chovatelky rozbitým oknem vnikl zatím neznámý útočník s nožem v ruce. „Ti psi byli vítací, tak ho zřejmě radostně uvítali, když do nich začal nečekaně bodat a pak je ještě podřízl,“ vypráví a nechce stále věřit děsivé brutalitě útočníka Ela D.

Tříletý Mauros, rovněž argotická doga, útok přežil jen díky tomu, že ho majitelka zavřela v domě. Podle chovatelky, už první bodné rány do těl psů byly dle vyjádření přivolaného veterináře smrtelné.

Majitele mrtvého dravce ze sousedství se Blesku.cz nepodařilo zastihnout. Celou věc šetří policie, pachateli za porušení domovní svobody a poškození cizí věci hrozí až tři roky vězení.