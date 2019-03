Místo dětí posílají Češi do školek psí mazlíčky: Kolik se platí a koho přijmou?

Artur (3) byl minulý týden poprvé ve školce a moc se mu tam líbilo. Celý den si hrál a večer odpadl únavou. Už se těší na další den za kamarády... Zní to jako úryvek ze života nějakého dítěte, Arturek je ovšem pes. Pro většinu lidí už totiž není mazlíček jen hlídačem domu, ale také člen rodiny. A tak mu neváhají páníčci zaplatit psí školku, kterých v Česku stále přibývá. A na kolik vás to vyjde? Rozhodně na méně, než když vám osamocený pes rozkouše půlku bytu, říkají provozovatelé školek pro Blesk Zprávy.

Říká se, že Češi jsou národem pejskařů. Adam, majitel Artura, s tím nesouhlasí. Byl i se svým psem v Anglii a myslí si, že tam se na psí vyžití myslí více než u nás.

„Jsou tam na hodně místech psí parky, což je docela velký prostor ohraničený nízkým plotem, tak aby pes nemohl utéct. U nás jsou v parcích místa, kde může pes běhat, ale není to jen jejich prostor. Takže to není úplně bezpečné. Na druhou stranu například v Praze je mnohem více košů a sáčků pro psí potřebu,“ řekl Blesk Zprávám muž.

Adam často pracuje z domova, takže Artur nebývá příliš sám, ale chtěl, aby se jeho griffonek socializoval a zvykl si na psy různých ras a velikostí. Proto ho dal do školky.

Zájem o školky stoupá

Lidé přitom ještě v roce 2008 netušili, co si pod pojmem psí školka představit, jak popisuje Lenka Šetková, majitelka jedné z nich Happy Dog. „Prvních pět let jsme tu byli jediní, takže k nám jezdili lidé ze všech koutů Prahy, nyní lidé hledají školky spíše v blízkosti bydliště,“ uvedla majitelka zařízení, kde se může za den sejít až 50 psů od čivavy po vlkodava.

To Věra Brunclíková založila psí školu Ambra Professional už před třiadvaceti lety. „Zájem o hlídání psů byl takřka okamžitě. Všichni majitelé, kteří někam odjížděli nebo byli vytíženější, měli potřebu sehnat hlídání, a protože jsme se navzájem znali, svoje psy si ke mně dávali hlídat,“ řekla Brunclíková, která se v psí škole věnuje klasickému výcviku psů i štěňat, ale třeba i výuce psího tance.

Podle Šetkové se psí školky stávají běžnou součástí rodin mnoha pejskařů. To potvrzuje i Iva Janoušková z Dogpark.cz, která Blesk Zprávám popsala, že zájem o školky stoupá, zejména mezi českou klientelou. Je tedy možné, že dříve své psy do školek umisťovali zejména cizinci.

Argo konečně poznal štěstí: Štěně od množitelky se zotavuje v dočasné péči

Do školky pejskobusem

Jak to přesně probíhá? Adam na začátku do školky zavolal, přijel tam i s Arturem a ten byl přijat. Potřeba je k tomu očkovací průkaz a aby pes nebyl agresivní.

Následně tam majitel nechá vodítko, žrádlo a v případě potřeby i oblíbenou hračku. Adam vozí Artura do školky sám, za příplatek si můžete objednat svoz pejskobusem. Pejskobus vozí psy v létě i mimo školku, jinak tráví čas na zahradě nebo v domě.

„Každý nový pes u nás musí přijít na zkušební návštěvu, kdy zkoušíme jeho povahu a socializaci. Obecně platí, že nesmí být pes příliš bázlivý a agresivní,“ vysvětlila Janoušková z Dogpark.cz.

„Nepřijímáme hárající feny, feny březí a kojící a psy s infekčním onemocněním,“ doplnila Šetková z Happy Dog.

Video Vycvičení psi hledají bankovky, drogy a cigarety - 1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA

Se školkou by se to nemělo přehánět

I s hlídáním by se to ale nemělo přehánět. Může pomoct se psy, kteří mají problém zůstat doma sami a ničí vybavení bytu, není to ale samospásné.

„Rozhodně by se z denního hlídání neměl stát zvyk, protože pes by se mohl začít doma nudit a výt – k nelibosti sousedů. I to jsme již v minulosti řešili. Většina psů dvě třetiny dne prospí, ale mladí pejsci bývají aktivnější a některá plemena vyžadují zábavu nebo mají větší potřebu pohybu. Rozhodně by majitel měl svého psa naučit, aby dokázal být doma sám,“ upozorňuje Brunclíková z Ambra Professional.

O české psy se rvou i ve světě: Vyčuchají peníze a drogy, stojí až 400 tisíc

Na kolik vás to vyjde?

Podle Adama vás psí školka jednou či dvakrát týdně nezruinuje. Ceny se liší podle regionu a také dle toho, co všechno si k hlídání objednáte, případně kolik hodin pes ve školce stráví. Ceny se pohybují od 150 do 400 korun. Dáváte-li psa do školky pravidelně, můžete dostat i slevu. „Pokud má někdo svého psa opravdu rád, tak si myslím, že je lepší ho dát jednou do školky než mu koupit hračku,“ uzavírá Adam, který svého psa velmi rád fotí. Jeho fotografie si můžete prohlédnout na Instragramu.

Pro představu přikládáme několik ceníků, ceny jsou pouze orientační, podrobnější najdete na webových stránkách školek.



Psí školka Happy Dog Praha:

Základní cena: 385,-, sazba za hodinu 80 Kč.

Slevu 10 % mají kastrovaní psi, feny, psi do osmi měsíců, psi do 5 kg

Slevu 15 % mají štěňata do pěti měsíců, kastrovaní psi do 10 kg, sterilizované feny, feny do 5 kg.

Dogpark.cz Praha

Jednorázový pobyt každý den, 7-19 hod. 350,-/den Permanentka 10 vstupů platnost 2 měsíce 320,-/den Permanentka 20 vstupů platnost 3 měsíce 290,-/den krátkodobé hlídání do 4 hodin 150,-

Psí školka Brno

Jednorázový denní vstup 260,-

1 hodina = 50,- jednorázově

50,- každá další hodina nad rámec domluvy

5 denních vstupů - v pracovních dnech (8-17h) nebo (9-18h) = 1 den / 200,-

10 denních vstupů - v pracovních dnech (8-17h) nebo (9-18h) = 1 den / 180,-