Dívka (†20) šla na banální operaci, z nemocnice se už nevrátila: Zabila ji vážná komplikace

Měla to být rutinní operace, Chloe se však už domů nevrátila. Dvacetiletá dívka byla převezena do nemocnice s bolestmi břicha. Lékaři zjistili, že má prasklé slepé střevo a musí jít okamžitě na sál. Po pár dnech byla propuštěna domů, nastaly však komplikace a Chloe byla znovu převezena do nemocnice. Lékaři ji však už nedokázali zachránit.

Koncem října minulého roku dostala Chloe Rideout pocházející z anglického města Coverack v hrabství Cornwall ukrutné bolesti břicha. Její otec Dave (52) ji proto vzal na pohotovost, kde lékaři zjistili, že má prasklé slepé střevo. Chloe měla ihned podstoupit operaci, ovšem nakonec strávila na nemocničním lůžku padesát hodin, než ji vzali na sál.

Filip (†20) zemřel po kolonoskopii: Máma chce odškodné 12 milionů

U dvacetileté dívky, která pracuje v hotelu a snila o tom, že bude cestovat, se poté začaly ukazovat známky sepse, lékaři ji však přesto propustili do domácí péče. Chloe ale začala mít bolesti, a tak její rodiče zavolali sanitku. Dívce však už nebylo pomoci.

O několik dní později zemřela na nemocničním lůžku. „Moje dcera šla do nemocnice na operaci slepého střeva a zemřela na sepsi. Jak si dokážete představit, jsme naprosto zničení a snažíme se pochopit, proč se to stalo,“ uvedla její máma Sharon pro britský deník The Sun.

Muž se na chodbě nemocnice svíjel bolestí: Zdravotníci mu vynadali a nechali dál čekat!

„Nevěděli jsme, co je sepse a kdybychom to věděli, tak by Chloe byla naživu,“ uvedl zdrcený otec Dave, který pracuje jako realitní agent. Rodiče se jen stěží vyrovnávají se smrtí jediného dítěte a rozhodli se, že založí kampaň, aby ostatní informovali o nebezpečí sepse. Založili proto stránku na Just Giving, kde prosí veřejnost, aby jim přispěli a oni tak mohli rozjet kampaň.