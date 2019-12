Giuffreová tvrdí, že byla obětí obchodu se sexem a s princem měla pohlavní styk z donucení třikrát, z toho jednou v Londýně. Mělo se tak stát na pokyn Ghislaine Maxwellové, blízké přítelkyně amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, který před svou sebevraždou v srpnu čelil obviněním z rozsáhlého sexuálního zneužívání a s nímž se princ stýkal.

Jedna z prvních obětí miliardáře Epsteina (†66) promluvila: Ve 21 pro něj prý byla moc stará

"Není to jen nějaká nechutná sexuální historka. Je to příběh o obchodu se sexem, o zneužití a jednom ze členů vaší královské rodiny," uvedla Giuffreová v pořadu BBC Panorama, který byl jejím prvním rozhovorem pro britskou televizi. Sám princ Andrew, který je třetím potomkem královny Alžběty II., nedávno v televizním interview popřel, že by kdy Giuffreovou potkal. Devětapadesátiletý princ se nicméně kvůli svým stykům s Epsteinem stáhl z veřejného života.

Padlý princ Andrew a jeho miliardové rozhazování! Kde na to bral?

Americké úřady zatím podle agentury AP neuvedly, zda prince vyšetřují. Britská policie se obviněním nyní pětatřicetileté Giuffreové, dříve Robertsové, které žena na princovu adresu vznesla v roce 2015, zabývala, ale oficiální vyšetřování zahájeno nebylo.