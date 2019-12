S felicií po kolejích do kovošrotu zamířil v sobotu večer nešikovný řidič. Potíž byla v tom, že to vůbec neměl v úmyslu. Omylem odbočil do kolejiště vedoucího právě do zmíněného podniku. Jeho automobil se pak zasekl a nechtěl se hnout tam ani zpátky.