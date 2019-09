Největší série krádeží aut za posledních deset let v Moravskoslezském kraji a přilehlých regionech za hranicemi se dostala před soud. Dva muži ukradli či poničili skoro 100 aut. Čtení obžaloby nebylo nic pro netrpělivé povahy!

David O. (35) s Martinem P. (38) byli k Okresnímu soudu v Karviné přivedeni v poutech. „Momentálně jsou oba ve výkonu trestu, který si odpykávají za jinou trestnou činnost, za niž byli odsouzeni,“ sdělila státní zástupkyně Iveta Kozielová.

Mohutnému a vysokému Martinovi P. byla na žádost vězeňské služby pouta ponechána i během soudního jednání.

Neuvěřitelný rozsah

Čtení obžaloby za 92 trestných činů zabralo státní zástupkyni asi 70 minut. „Mohu potvrdit, že je to vůbec poprvé, co dozoruji případ takového rozsahu.,“ uvedla Kozielová.

délka: 00:37 Video David O. (35) s Martinem P. (38) byli k Okresnímu soudu v Karviné přivedeni v poutech. Obžaloba je viní z krádeží a poničení zhruba 100 aut. Michal Charbulák

Muže viní z krádeží aut na Ostravsku, v několika případech na Zlínsku a Olomoucku, ale i v Polsku a Slovensku. Často se stalo, že s kradeným autem dojeli do jedné země a zpět se už vraceli s jiným.

Kradli, vloupali se, ničili

Oba narkomani auta vykrádali, mnohá jen poškodili poté, co se do nich nedostali. Rozbíjeli okna, páčili dveře. Některá auta zapálili na útěku před policií.

„Pokusili se vylomit spínací skříň, nastartovat a odjet. Když se to nepodařilo, odcizili nejrůznější věci z auta,“ zaznělo mnohokrát během čtení žaloby. Řídící jednotku motoru se snažili několikrát odblokovat speciálním systémem, zvaným killer.

Obžalovaní muži kradené věci poté prodávali. Několikrát „udali“ i auto. Kradli prakticky každý den, často i za denního světla. Z utržených peněz si nejčastěji pořizovali drogy.

Neřekli nic

Policie je dopadla postupně, přistihla je při jízdě kradenými auty. Výtečníci se pokaždé snažili policii ujet, ale marně.

U soudu oba muži hleděli do země, navzájem se na sebe ani nedívali. K tomu, co provedli, neřekli vůbec nic. Oběma hrozí v této kauze za krádeže, poškozování cizí věci a další delikty dva až osm let vězení.