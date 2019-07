Most, který bude součástí nové tramvajové linky na Borská pole, začali v úterý stavbaři usazovat na jeho místo. Rychlost posunu 350 tun těžkého kovového obloukového kolosu je zhruba 36 centimetrů za deset minut. Uprostřed mostu budou jezdit tramvaje, po stranách vznikne cyklostezka a chodník.

Most, který překlene výpadovku z Plzně na Klatovy, se na své místo pomalu posunuje po kolejích. „Počítač monitoruje, aby při vysouvání nedošlo k nějakému výklonu nebo jiné anomálii, která by zastavila posun. V sobotu a v neděli pak bude most položen na ložiska,“ popsal náměstek primátora Pavel Šindelář.

Kovový kolos popojíždí pomocí hydraulických agregátů. „Ty jsou dávány před konstrukci a v taktu 36 centimetrů posouvají celý most. Posunout most o 36 centimetrů trvá do deseti minut,“ řekl stavbyvedoucí Petr Bron.

Most byl smontován v Brně, do Plzně ho ale přivezli po jednotlivých dílech. Ty pak na stavbě znovu svařili v jeden celek. V jeho středu povedou koleje pro tramvaje, na obou stranách je místo na cyklostezku a chodník pro chodce.

Nová trať na Borská pole, o které se v Plzni léta mluvilo, povede od křižovatky Klatovská – Kaplířova – U Borského parku až do ulice U Letiště. Součástí projektu je i nový terminál MHD v Dobřanské ulici. První tramvaje by tudy měly projet v polovině prosince.

