Tragická nehoda se stala kolem půl druhé odpoledne na silnici č. 16 ve směru na Velvary, kousek od sjezdu na dálnici D8. Autobus zezadu narazil do dodávky, která převážela dlouhé trubky. „K nehodě došlo za kruhovým objezdem u Nové Vsi. Hasiči řidiče autobusu museli vyprostit, spolujezdec na předním sedadle zemřel,“ uvedla ve čtvrtek tisková mluvčí policie Markéta Johnová. Natália (†15), Alex (†16), Denisa (†17), Veronika (†17), Martin (†17), Mariana (†21): Tihle zemřeli v autobuse smrti

Nehoda si bohužel vyžádala jeden lidský život. Na předním sedadle zemřela učitelka dějepisu a občanské výchovy Martina Č. z Blanenska. V autobuse cestovalo celkem 46 nezletilých studentů, jednat se mělo zejména o žáky deváté třídy, kteří měli podle stránek školy v plánu dvoudenní exkurzi v Lidicích, Terezíně a Praze.

Devět žáků se zranilo lehce. Záchranáři je postupně odváželi do pražských nemocnic, druhá zraněná učitelka byla převezena do mělnické nemocnice. „Zraněného řidiče hasiči vyprostili a předali do péče zdravotnické záchranné služby, která pak muže převezla do vinohradské nemocnice v Praze,“ uvedl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. Aby nemuseli nezranění žáci mrznout venku, byl jim na místo přivolán evakuační autobus, kde jim bylo zajištěno teplo a posttraumatická péče. Autobus plný dětí se u Mělníku srazil s náklaďákem: Učitelka zahynula, devět dětí je zraněných!

Se zemřelou učitelkou Martinou Č. ze základky nedaleko Brna se rozloučí celá škola. „Jak už to v životě chodí, tak lidi přichází a bohužel taky odchází. Tímto prosím všechny jak bývalé, tak i současné žáky základní školy, aby dorazili před základní školu, kde se společně rozloučíme a zapálíme svíčku za paní učitelku,“ uvedl zakladatel akce. Na akci zatím potvrdilo účast 340 lidí.