V roce 2018 přišla o syna a tím i o smysl života. Trápila se a nevěděla co dělat. Rozhodla se ale pokračovat v odkazu svého syna, který před 18 měsíci nešťastně utonul. Matka Lukáše S. Martina chce pomáhat seniorům a do její kampaně „SOUSED OD VEDLE“ se zapojili i profesionálové na pátrání po ztracených osobách.

Martina S. přišla o svého syna 8. května 2018. Lukáš (†21) utonul na jezeře Malvín v Čelákovicích. „Spolu s mým synem odešel i smysl mého života. Doposud jsem marně hledala nový," vysvětluje matka. Teď se ale rozhodla, že bude pokračovat v odkazu svého syna. „Je mou neustálou inspirací, hodně jsem se od něj naučila. Dodává mi sílu jít dál a jsem přesvědčena o tom, že vede mé kroky," píše dál.

„I nemoc může být dar. Ačkoliv se tak zprvu nemusí zdát. Jednou to pochopíte, jako i já. Vím, že trpíte. I já trpěl. Možná ne tak, jak vy, ale trpěl. A proto vás žádám, vyčkávejte, učte se, čtěte, tvořte,“ napsal před dvěma lety zesnulý Lukáš.

Martina S. tak znovu objevila uspokojení v pomoci potřebným lidem. Lukáš v roce 2005 bojoval v nemocnici na Karlově náměstí o život. Seznámil se tam ale s Danielem K., a právě s ním Martina rozjíždí projekt „Soused od vedle“, který zaštiťuje Czech SAR Team specializující se na pátrání po pohřešovaných osobách.

„Každý z nás má určitě v sousedství člověka, který by si zasloužil naši pozornost a péči. Nebuďme lhostejní vůči lidem a světu okolo, dívejme se a vnímejme," říká žena, která se rozhodla pomáhat seniorům. Dodává, že se do kampaně může zapojit každý, kdo chce pomoci těm, kteří to potřebují.

„Není to tak dlouho, kdy jsem vyrazila na nákup do hypermarketu. Šla jsem pro vozík a vedle sebe zahlédla starší paní, která s dvěma berlemi vracela vozík zpět. Vedle ní jsem viděla tři dost velké nákupní tašky. Ptala jsem se jí, jak jí mohu pomoci. Odbyla mě s tím, že je to dobré. Vzala jsem ty tašky a chtěla jsem jí s něma pomoci alespoň k autu. Paní V. mi ale řekla, že tam žádné auto nemá,“ popisuje Martina příběh, který jí vnukl myšlenku o pomoci seniorům.

Starší paní chtěla těžký nákup odvézt na starém kole, na kterém přijela. Rozhodla se tedy, že seniorce pomůže. „Říkala, že si tašky naloží na řidítka a tak si odveze nákup domů. Chtělo se mi brečet. Nedovedla jsem si představit, jak veze na kole s berlemi ten opravdu těžký nákup. Paní V. chodila dost obtížně i s berlemi. Řekla jsem jí, že ji odvezu. Přistavila jsem auto, paní V. usadila, složila sedačky, přerovnala kufr a naložila jsem nákup i s kolem a odvezla ji,“ doplňuje.