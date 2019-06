V zakázané zóně žije 80 starců: Pomozte černobylským bábuškám! Nemají vodu, společnost ani prostředky

Přestože výbuch černobylské atomové elektrárny před 33 lety z okolí vyhnal místní obyvatele, není nechvalně proslulá oblast zcela neobydlená. Do míst se vrátili lidé, kteří neměli kam jít a ani nechtěli opustit svůj domov. Vláda jim dovolila zde dožít, ale situaci jim rozhodně nijak neusnadnila. Černobylským bábuškám, jak se přibližně 80 seniorům říká, chybí společnost i všeobecná pomoc a zaopatření. Nemají dokonce ani čistou vodu a pojízdná prodejna jezdí jen jednou za měsíc. Cestující do zakázané oblasti to ovšem mohou změnit.