Megavýbuch v Česku: Náměstím na Plzeňsku otřásla děsivá exploze, ohnivý hřib šokoval přihlížející

Video pojmenované jednoduše jako „Nesmysl“ bylo natočeno na náměstí v Přešticích na Plzeňsku o silvestrovské noci. Záběry ukazují odpálení nemrznoucí kapaliny. Vše začíná nevinně, ale po pár okamžicích způsobí podomácky vyrobená pyrotechnika obrovskou a životu nebezpečnou explozi.

Ta je tak masivní, že oslní celou obrazovku. Je jasné, že kdyby někdo stál poblíž, může přijít k újmě na zdraví. Výbuch je tak velký, že by mohl zabíjet. I když je pyrotechnika na Silvestra tolerována, tento nepovedený husarský kousek je jednoznačně obecným ohrožením. Tragické výročí: 5 let od smrti Adélky (†2), Radimka (†5) a tří dalších nevinných! Panelák ve Frenštátě vyhodil do vzduchu vyšinutý soused

A to je trestným činem. Kdo je za explozi zodpovědný, zůstává nejasné. Podle komentáře z videa, ve kterém je slyšet i plno vulgarismů, však vyplývá, že za ni může skupina lidí. Policie však zatím incident nevyšetřuje.

„Oznámení o incidentu jsme nepřijali, proto ho zatím nevyšetřujeme,“ řekla Blesk.cz mluvčí policie Dagmar Brožová. Později však doplnila, že se událostí strážci zákona zabývají. Informace o výbuchu se donesly i k starostovi Přeštic.

„Viděl jsem část videa na Facebooku. Bližší informace k incidentu ale nemám. Nemyslím si však, že šlo o výbuch plynu v kanále. Vypadá to na explozi na otevřeném prostranství,“ řekl Blesk.cz starosta Přeštic Karel Naxera, kterého oslovili přímo občané Přeštic na Facebooku. Tam starosta přiznal, že viděl záři z výbuchu na vlastní oči, a lidem slíbil, že se hned bude policie dotazovat, jak postupuje v šetření incidentu.

Na internetu se také objevila nová fotografie exploze, kterou uživatel, dle všeho očitý svěděk, nasdílel na síti Instagram. Ohnivé peklo je na ní vidět ve vší hrozivé síle a ostrosti.

Obyvatelé města jsou z výbuchu v šoku. „To nikdo nezasáhne???? Včerejší přeštické náměstí kolem půl dvanácté večer. Šla jsem kolem, otřesný zážitek,“ napsala na Facebooku svědkyně Markéta.