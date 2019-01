Silvestrovské oslavy 2018 zblízka: Sekerou do hlavy, opilec na sekačce a muž bez oka

Praha - opilá řidička ničila nárazníky i životy

Závažné poranění dvou žen, které na Vinohradech srazila opilá řidička bylo nejzávažnější událostí pro pražské záchranné složky. Jedna z obětí skončila v bezvědomí s těžkým zraněním hlavy a nad jejím osudem visí velký otazník. Druhá je také vážně zraněná. Řidička zkusila z místa nehody odjet. Nezvládla však zatáčku a havarovala. Při tom nabourala 5 automobilů.

Silvestrovská tragédie v Praze: Opilá řidička srazila na Vinohradech dvě ženy a ujela

Středočeský kraj – hromadné rvačky, sebevražda i mrtvý z rybníka

Na tenhle silvestr nezapomene muž z Mělnicka, kterému petarda utrhla několik prstů.

Nejvíc práce měli však na náměstí v Mladé Boleslavi u prodejního stánku. Tam se do sebe pustili pěstmi Slováci a Poláci. Potíže s opilými Poláky prý policisté řešili celou noc.

Nejhůř dopadl muž v Dolních Beřkovicích, kterého už večer srazil vlak. To, zda zemřel dobrovolně, není zatím jasné.

Podobně smutný osud čekal řidiče, který sjel u Janovy Vsi na Mělnicku do rybníka. Řidič byl v havarovaném uzamčeném voze zaklíněn. Auto přitáhli na kraj rybníka náhodní svědci, muže z něj pak vyprostili hasiči. Po resuscitaci ho v kritickém stavu přepravil vrtulník nemocnice. Tam na Nový rok zemřel.

Novoroční smrt: Řidič auta, který na Mělnicku sjel do rybníka, zemřel

Karlovarský kraj – kdo pobodal muže?

Krvavý zločin zaměstnává policisty v Sokolově. Někdo tam totiž vážně pobodal 33letého muže. Vrtulník ho musel transportovat do nemocnice v Plzni-Lochotíně, řekl ČTK mluvčí krajské záchranky Radek Hes. Podezřelí už byli zadrženi, jak doplnila policejní mluvčí Soňa Podlahová.

V Sokolově někdo pobodal 33letého muže: Zachraňoval ho vrtulník

Ústecký kraj – ohořelé tváře a pád ze skály

Noc na Ústecku se nesla v duchu celé řady úrazů souvisejících s pyrotechnikou. Několik z nich bylo skutečně závažných s hlubokými ranami v obličeji i na končetinách. Co přesně měl v úmyslu spáchat muž (30) na Medvědí skále na Mostecku, to nebylo zveřejněno. Ze skály ovšem spadl a záchranáři měli co dělat, aby se k němu nepřístupným terénem vůbec dostali.

Pardubický kraj – hořely túje, truhlíky i popelnice

Ze silvestrovských oslav nemají tradičně velkou radost hasiči a také tentokrát se potvrdilo, že oprávněně. Rušnou noc měli ti pardubičtí, kteří vedle obligátního odemykání bytů, jejichž majitelé se ocitli bez klíčů, měli na starosti několik požárů. Vzplály truhlíky na balkoně jednoho z domů a plameny se nevyhnuly ani túji, bezprostředně sousedící s bytovým domem.

Plzeňsko – umírající paní na ulici a závodník na sekačce

Na ulici a ve stavu bezvědomí našli záchranáři 65letou paní v Domažlicích. Přestože ji transportovali do nemocnice, pomoci už jí nemohli. Zemřela nedlouho po převozu. Zásah policistů si vykoledoval silně opilý mladík (19), který se vypravil do centra Plzně na sekačce za pobaveného přihlížení davů. Asistoval mu i spolujezdec. Ani ten ho však nemohl přimět, aby na traktůrku udržel rovný směr. Se dvěma promilemi v krvi to pro něj byl nedostižný cíl. Kličkování velice zaujalo policisty, kteří mladíkovi sekačku zabavili. Co kdyby ho napadlo začít v tomhle stavu upravovat místní trávník…

Na výlet se sekačkou se vydal pod vlivem (ilustrační foto). | Profimedia

Hradecký Kraj - školačka, která přebrala

Novoroční oslavy nezvládla 14letá dívka ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších. Kvůli opilosti skončila v péči záchranářů. Ti řešili vedle klasických otrav alkoholem i lidi poraněné pyrotechnikou, z nichž nejhůře dopadl 17letý chlapec z Vrchlabí na Trutnovsku. Také on musel trávit noc na traumatologii.

Liberecký kraj - devastující poranění dlaně

Nejzávažnější událostí oslav bylo zřejmě poranění 31letého muže v Poniklé na Semilsku. Utrpěl devastující poranění části dlaně a tří prstů se ztrátou několika článků prstů. Zranění si vyžádalo transport do specializovaného zdravotnického zařízení ve Vysokém nad Jizerou.

Vysočina - hašení ohňostroje a opilí zloději

Fyzická napadení a žíznivé zloděje řešila na silvestra policie kraje Vysočina. Hasiči likvidovali požáry kontejnerů, hasili krabici pyrotechniky, otevírali byty, zasahovali u nehod.

Také krádeže v obchodních domech měly typicky novoroční pachuť a nešlo jen o ně. „Pachatelé kradli hlavně alkohol. Fyzická napadení byla napříč krajem,“ řekla tisková mluvčí policie Dana Čírtková.

Na oční kliniku převezli záchranáři jednoho člověka s těžkým poraněním očí od zábavní pyrotechniky. Pět lidí se přiotrávilo alkoholem, z toho dva mladší 18 let.

Policie na Vysočině řešila rvačky i krádeže alkoholu: Hasil se hlavně ohňostroj

Jihočeský kraj – muž přišel o většinu prstů

Nejvážnější případ byl ve Vyšším Brodě, kde muži (37) vybuchl dělbuch v ruce. Záchranáři mu na místě podali tišící léky a převezli ho na traumacentrum do Českých Budějovic. „Je to devastační ztrátové poranění pravé ruky, amputace většiny prstů a otevřené poranění ruky. Mnohahodinová operace,“ řekla mluvčí záchranky.

Jižní Morava – opilec si podpálil dům, odpůrce ohňostrojů dostal sekerou do hlavy

Opilý muž tam zapálil hromadu textilu uvnitř pronajatého rodinného domu ve Svatobořicích-Mistříně na Hodonínsku. „V domě byl v tu dobu sám a po zadržení nadýchal v deset hodin večer 3,36 promile alkoholu. Nový rok pak přivítal v policejní cele,“ uvedla policejní mluvčí.

„Po jedné z potyček jsme ošetřili ženu, kterou udeřili lahví do hlavy. Smutným důsledkem požití alkoholu je fakt, že jsme do zdravotnických zařízení museli zavézt také tři děti, které se přiotrávily alkoholem, stav jednoho z nich dokonce vyžadoval napojení na řízenou ventilaci,“ uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Další závažný případ, kterým se policie zabývá, se stal po půlnoci na Blanensku. „Dva muži napadli jednoho muže, když je napomenul při odpalování pyrotechniky před bytovým domem. Jeden se po něm ohnal sekerou, čímž mu způsobil zranění na hlavě, a druhý jej ohrožoval plynovou pistolí. Zraněný muž byl po ošetření v nemocnici propuštěn do domácího léčení,“ uvedla mluvčí. Policie oba útočníky zadržela a nyní jsou v policejní cele.

Olomoucký kraj – muž přišel o oko, jiný havaroval

Policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová dnes ČTK řekla, že na Šumpersku muž v noci při neopatrné manipulaci se zábavní pyrotechnikou přišel o oko.

V Oskavě na Šumpersku osobní vozidlo poškodilo plynovou přípojku před rodinným domem a po nehodě skončilo v potoce. Při nehodě se zranil řidič. V Měrovicích nad Hanou osobní vozidlo narazilo do stromu a začalo hořet.

Moravskoslezský kraj - zraněné děti a 30 opilců

Na Frýdecko-Místecku se při odpalování zábavní pyrotechniky v noci na dnešek zranily dvě děti ve věku pět a osm let. Pětiletého chlapce na ve Frýdku-Místku zasáhla pyrotechnika do obličeje a utrpěl středně těžká poranění.

Sanitka jej přepravila do nemocnice ve Frýdku-Místku. O tři roky starší školák skončil zase v péči lékařů novojičínské nemocnice. V Kunčicích pod Ondřejníkem na Frýdecko-Místecku jej rachejtle zasáhla do ruky.

Po půlnoci nastala tradiční kalamita: Přibližně šest desítek lidí utrpělo zranění. „Mezi nimi dominovaly pády se zraněními hlavy či končetin a řezná poranění od skla či jiných ostrých předmětů. Celá polovina úrazů se přitom přihodila osobám pod vlivem alkoholu,“ řekl mluvčí tamních záchranářů Lukáš Humpl.

Typické silvestrovské zranění (ilustrační foto). | ČTK

Zlínský kraj – plná záchytka a vyražený zub

V kroměřížské protialkoholní záchytné stanici, která je jediná v kraji, přijali v noci sedm lidí, což znamená plný stav.

Ve zlínské nemocnici lékaři na traumatologii ošetřili sedm lidí, většina z nich byla pod vlivem alkoholu, všichni byli ošetřeni ambulantně. Jednalo se o tržné rány a například i vyražený zub.

„Ošetřen byl také jeden člověk s lehce popáleným obličejem, kdy šlo o špatnou manipulaci se silvestrovskou pyrotechnikou,“ uvedla mluvčí nemocnic Dana Lipovská. Internisty zlínské nemocnice zaměstnalo několik srdečních selhání a jeden závažný infarkt.