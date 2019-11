Lucii zadržela brazilská policie 11. září, tou dobou byla v zemi jen pár dní. Drogy prý chtěla pašovat do Thajska, tam se ale s šesti kilogramy kokainu nedostala. I přes to, že je ukryla do dvou suvenýrů – šachovnice a repliky obrazu Poslední večeře od Leonarda da Vinciho. Češku Lucii zadrželi s kokainem v Brazílii: Emeritní kriminalista prozradil, co ji čeká

Češka odmítla, že by chtěla drogy převézt do Thajska. To jí ale nevyšlo a i tak skončila ve vězení a dcera v rukou konzulátu. Po pár dnech ji ale soud propustil do domácího vězení, patrně právě kvůli dcerce.

Zadržená Lucie se v domácím vězení pravděpodobně dost nudí, ale naštěstí má k dispozici mobil s internetem. Na facebooku sdílí motivační citáty a písničky. „Zapomeň na pomstu. (...) Každému se jednou všechno vrátí…“ stojí v jednom citátu. Změnila si i profilovou fotku, na které je vidět dětská hračka, je tak možné, že je dcera s Lucií stále v Brazílii.

To potvrdilo i samotné ministerstvo zahraničních věcí. „Můžeme pouze uvést, v současné době je dítě s matkou v Brazílii a zastupitelský úřad ČR s nimi zůstává i nadále v kontaktu,“ uvedl pro Blesk.cz tiskový mluvčí Michal Dudas.