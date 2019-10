Lidé, kteří ji znali, tvrdí, že dlužila, na koho se podívala. V obci na Bruntálsku, odkud Češka Lucie T. (33) pocházela, se o její bídné finanční situaci vědělo. „Je fakt, že měla hluboko do kapsy, byla samá půjčka a dluh,“ řekla Blesku její kamarádka. I proto bylo místním podivné, že si mladá žena cestuje po světě a na dlouhou dobu mizí z města.

Podivné cestování Češky podezřelé z pašování kokainu začalo bezmála před čtyřmi měsíci, kdy se svým sledujícím na instagramu pochlubila, že i se svými třemi dětmi mizí na dovolenou v Černé Hoře. Tam se měla podle informací Blesku slunit a cachtat v moři přibližně týden, než se vrátila zpět do své vlasti. Dlouho tu ale nepobyla.

Lucie pak pravděpodobně strávila měsíc v České republice a není jasné, co během něj dělala. Je možné, že se postupně připravovala na svůj další odjezd za hranice, protože ji na začátku srpna čekala daleká cesta do Kataru, což na sítích dokazují minimálně dvě fotografie z hlavního města Dauhá. Tam žena strávila asi dva týdny ve společnosti dvouleté dcerky, se kterou se ještě vrátila zpět do Čech, kde pobyla do konce srpna.

Poslední, zdá se, že i osudový výlet, podnikla Lucie do daleké Brazílie. Jak dokumentovaly letenky vyfocené na sociální síti, odletěla mladá matka i se svojí dvouletou dcerou 31. srpna do portugalského Lisabonu, kde následoval přestup na palubu letadla do São Paula, kam dorazila následující den.

Zfetovaný řidič utíkal od nehody s autobusem. Nezvládl ani dechovou zkoušku

Co se následně odehrávalo v Brazílii, není vůbec jasné, ale jisté je jedno. Ve středu 11. září zadržela mladou Češku v jejím hotelovém pokoji brazilská policie. V podezřelých suvenýrech – šachovnici a kopii obrazu poslední večeře od Leonarda da Vinciho, pak vyšetřovatelé objevili téměř šest kilogramů kokainu. Údajně je Češka měla převézt do Thajska, což ale Lucie popírá. I tak skončila ve vězení.

Celý případ české ženy podezřelé z pašování drog má zajímavou dohru. Soudce totiž rozhodl, že místo do vazby půjde Lucie do domácího vězení. A to kvůli tomu, že dotyčná stále kojí svoji dvouletou dcerku, o kterou se v době, kdy byla za mřížemi, starali zaměstnanci konzulátu. Lucie tak soudci nedala příliš na výběr, ten pak Češce nepřímo naznačil fakt, že své dítě krutě využila.

Nečekaný rozsudek nad pašeračkou Lucií: Zneužila dítě, přesto ji pustili z brazilského vězení. Má to ale háček

Ačkoliv je Lucii v hotelu, kde nyní žije, určitě lépe než v cele brazilského vězení, v klidu rozhodně není. Při zatčení dle našeho zdroje totiž napráskala všechny členy gangu, který ji měl do pašování zatáhnout. Teď je strachy bez sebe z možné pomsty, policie totiž ještě nepozatýkala všechny zločince. Z hotelového pokoje tudíž ani nevychází. A brzy možná přijde i o svou dcerku - podle ministerstva spravedlnosti jsou totiž už v běhu kroky k repatriaci dítěte do České republiky.