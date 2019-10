Češku Lucii T. (33) zatkla policie v Brazílii se šesti kilogramy drog. Měla ho propašovat do Thajska. Mladá žena u sebe navíc měla i teprve dvouletou dceru. Lucii si v rodném městě na Bruntálsku velice dobře pamatují. Její kamarádka Blesku navíc prozradila, že Lucie byla zadlužená až po uši.

Drogy našla policie ukryté ve dvou suvenýrech, které měla Lucie v hotelu v centru São Paula u sebe. Uvnitř šachovnice a repliky obrazu Poslední večeře od Leonarda da Vinciho bylo celkem téměř šest kilo kokainu. Češka odmítala nařčení policie, že chtěla drogy odvézt do Thajska. Marně - skončila ve vězení a její dvouletá dcerka v péči konzulátu. Před pár dny ji ale soud propustil do domácího vězení - právě kvůli dcerce.

Luciino jméno v obci, kde žije, nebylo neznámé. Podle našich informací měla žena pořádné dluhy a místní proto zaráželo, že často cestovala do ciziny, a to i za exotikou, jako byla Brazílie. Během léta navštívila i s dětmi Černou horu ale i hlavní město Kataru, Dauhá.

„Je fakt, že měla hluboko do kapsy, takže v tom vidím problém, že se nakonec snad zapletla s narkomafií. Byla samá půjčka a dluh,“ řekla Blesku její kamarádka, jež si přála zůstat v anonymitě.

Lucie byla v insolvenci, finanční pomoc hledala i na internetu. Zoufale se snažila vypůjčit 50 tisíc. "Jsem maminka na mateřské dovolené a potřebuji nutně půjčit 50 000 Kč. Klidně podepíši i směnku. Ovšem chci peníze jen bez poplatku předem. Potřebuji to nutně, opravdu nutně. Mohu splácet tak max. 1500 Kč měsíčně," psala Lucie.

Podle insolvenčního návrhu dostupného online dlužila Lucie 17 společnostem celkem 203 781,40 Kč. "Vzhledem k tomu, že jsem se ocitla ve finanční tísni, kdy jsem z důvodu těhotenství a narození nejmladší dcery musela odejít na mateřskou dovolenou, čímž se mi snížil příjem, a dále pak z důvodu toho, že na prostřední dceru otec řádně nehradil výživné a probíhaly dlouhé soudní pře o určení otcovství, byla jsem nucena vzít si krátkodobý úvěr. Bohužel jsem se tak dostala do dluhové pasti, kdy jsem se snažila jednu půjčku platit druhou. V současně době jsem se dostala do situace, kdy nejsem již schopná splácet nastavené splátky a hrozí mi exekuce, kde se dlužné částky několikanásobně zvýší. Rozhodla jsem se proto podat tento insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Soudní pře o dlužné výživné s otcem prostřední dcery ještě stále není pravomocně ukončené," vysvětlila v dokumentu soudu Lucie.

„Ona má ty obě starší děti dívenku (8) a chlapce (11) se dvěma partnery. Byla rozvedená. Je tu teď velký problém, co s dětmi bude. Zatím chodí stejné do školy, ale jak to s nimi bude dál, pokud si ji tam nechají na hodně let… ach Lucie,“ posmutněla kamarádka.

Blesku vysvětlila, že jedno z dětí je teď pod přímým dohledem Orgánu sociálně-právní ochrany dětí, o to pečuje jeho vlastní otec. „To další oficiálního rodiče nemá, takže situaci řeší sociálka. Chudáci děcka, co s nimi bude. Toto Lucie nedomyslela. Nic bližšího nevím, jen z médií,“ dodala.