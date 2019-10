V rámci rozsáhlé protidrogové akce v brazilské metropoli Sao Paulo zadrželi policisté českou matku Lucii T. (33) a uvedli, že v jejích suvenýrech v hotelovém pokoji nalezli šest kilogramů kokainu. To ale nebylo jedinou věcí, která by spojovala Českou republiku, Brazílii a kokain. Den před zatčením Češky totiž celníci zabavili v tamním přístavu přes sto kilogramů drog, které měly dobře ukryty mířit do Česka na kontejnerové lodi.