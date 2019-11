Nezapomenutelné drama má za sebou David Slepička z Týna nad Vltavou. Tři chlapci tu neodborně upravovali výfuk babetty, přičemž došlo k výbuchu. Jeden z chlapců pak začal celý hořet! A právě David ho pohotově uhasil a zachránil. Zraněného chlapce pak transportoval vrtulník do nemocnice na Vinohradech.

Na páteční pozdní odpoledne pravděpodobně nikdy nezapomenou tři chlapci a radní Týna nad Vltavou David Slepička. Tři chlapci se rozhodli, že si na babettě upraví za pomocí hořlavé kapaliny výfuk. „Zřejmě nebyli dost opatrní a po malém výbuchu vyšlehl plamen,“ popsal pro Denik.cz zástupce velitele dobrovolných hasičů Ondřej Bouška. Při výbuchu v Pardubicích zahynul Roman (†27): Měl potrhané plíce a popáleniny na 90 % těla, pláče sestra

Jednoho z chlapců zasáhly plameny a začal celý hořet. Naproti garáži, ze které vyšel výbuch a oblak černého kouře, byl provozovatel autodílny David Slepička. Po chvilce proti němu vyběhl hořící chlapec.

„Padla rána, z garáže vyšlehl plamen. Už bylo šero, tak mě to hned upoutalo. Najednou proti mně vyběhl kluk. Znám ho od vidění. Celý hořel. Nikdy jsem nic takového neviděl,“ popisoval pro Denik.cz Slepička.

Chlapce pohotově povalil na zem a snažil se ho co nejrychleji uhasit. Podle Slepičky při tom křičel bolestí. Poté, co ho uhasil, vytočil číslo 112 a běžel do své dílny pro hasicí přístroj, se kterým pak zdolával plameny v garáži naproti. Ničivý požár vlaku má 71 obětí. Zoufalí lidé skákali z jedoucích vagónů

Chlapec podle Ondřeje Boušky utrpěl popáleniny druhého stupně na ruce a noze. Pomocí vrtulníku byl transportován do vinohradské nemocnice v Praze (FNKV). Druhý chlapec byl popálen na zádech a skončil v českobudějovické nemocnici. Třetímu se naštěstí nic nestalo.