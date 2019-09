Požár bytu s dětmi vypukl v obci Velký Krtíš na jižním Slovensku okolo půl dvanácté v noci na čtvrtek. „Slyšel jsem velké praskání, obul jsem se a vyběhl na chodbu. Z bytu naproti nám se valil hustý dým. Najednou otevřela dveře sousedka Matilda, která v bytě bydlí s pěti dětmi,“ uvedl pro web Plus Jeden Deň zachránce Igor. Děsivý požár výletní lodi: Zemřelo 25 cestujících, 5 lidí uteklo smrti skokem do moře

Po chvilce začaly ze dveří šlehat plameny. „Vytáhl jsem ven tetu, potom jsem křičel na děti, aby vyběhly ven před panelák. Matilda byla tak opilá, že sotva šla,“ dodává Igor. Na jednoho člena ale zapomněli, na sedmiměsíční Vivien, která v ohnivém pekle zůstala.

„Vivien chtěla vynést babička, ale nemohla dýchat. Tak jsem dovnitř vběhl já, viděl jsem, jak děvčátko leží na boku na posteli,“ vylíčil Igor. Děťátko nedýchalo a neplakalo, bylo celé spálené, až z něj padala spálená kůže. „Dal jsem ho pak babičce, Vivien si pak převzali záchranáři,“ dodal.

Igor popadl kýbly a společně s jeho kamarádem se snažili požár uhasit. Minimálně chtěli zabránit jeho rozšíření na chodbu. „Bál jsem se, vím, že jsem riskoval svůj život, ale neváhal jsem ani sekundu!," řekl Igor.

Podle informací výše uvedeného portálu je Vivien popálena na 80 procentech těla a je ve vážném stavu. Hasiči podle Igora přijeli asi hodinu po vypuknutí požáru. Podle operačního důstojníka hasičů zatím není známa příčina vzniku požáru.