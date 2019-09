Záchranáři z horské služby vynesli 5. září z Velké sněžné jeskyně v polské části Tater těla dvou speleologů, kteří zde v jedné z dosud neprobádaných chodeb uvázli v polovině srpna. Uvedla to polská média. Těla jeskyňářů přepravil vrtulník do Zakopaného, kde mají být podrobena pitvě, která má určit příčinu smrti, uvedla televize TVN 24.

Až dosud se spekulovalo, zda se oba muži utopili, když jim voda odřízla ústupovou cestu, anebo podlehli podchlazení v jeskyni, ve které se teplota pohybovala okolo čtyř stupňů Celsia. Jeskyňáři jsou uvězněni v Tatrách 500 metrů pod zemí: Obavy o život rostou

Záchranáři se za pomoci kolegů ze Slovenska, hasičů a vojenských pyrotechniků snažili k jeskyňářům dostat, ale cestu stísněnými prostory si museli rozšiřovat za pomoci mikrovýbuchů. První mrtvé tělo objevili 22. srpna. 30. srpna se dostali k oběma tělům a začali je přepravovat na povrch.

Do největší a nejhlubší jeskyně v Polsku původně vešla šestice jeskyňářů z Vratislavi. Dva z nich v podzemí uvázli poté, co stoupla hladina vody. Do pátrání se zapojily desítky lidí. Pět obětí v Tatrách po úderech blesků: Mrtvý Čech padal 200 metrů! Záchranáři našli všechny pohřešované

Velká sněžná jeskyně, která se nachází nedaleko hranice se Slovenskem, měří na délku téměř 24 kilometrů a dosahuje hloubky více než 800 metrů. Široké veřejnosti přístupná není, chodit do ní mohou pouze průzkumníci a lidé se speciálním povolením. Na mnoha místech jsou jen úzké a křivolaké průlezy.