Která policejní jednotka dosáhne do konce listopadu většího počtu sledujících na Instagramu? Česká, nebo slovenská? Vítěz může být jen jeden! Takže momentálně nejspíš oba ozbrojené bezpečnostní sbory mimo chytání zločinců navíc ještě brainstormují, jak vyšperkovat svůj instagramový účet do dokonalosti a nabrat co nejvíc nových a nadšených fanoušků. Mafiáni unesli stařenku z domova důchodců v Budějovicích! Policie byla na nohou

Diskutující na sítích mají zatím celkem jasno. Jeden z nich píše: „Slováci mají sledovanější sítě, protože mají mnohem pružnější vkládání aktuálních událostí a pro sledující zajímavější příspěvky." Ale jiní mu opanují, že krom super instafotek na svém profilu Slováci zveřejnili třeba výzvu k udávání ostatních, což není tedy úplně košer. "Stačí, když zveřejní němečtí kolegové výplatní pásky a jsme nahraní," poznamenal vtipně další z komentujících.