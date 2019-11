Milovnice tetování oslepla po šíleném zákroku: Oční bulvy si nechala nabarvit na modro

Čtyřiadvacetiletá Amber Lukuová, která je podle svých slov závislá na neustálých úpravách svého těla, už za svůj život utratila přibližně 35 tisíc za různé modifikace svého těla, tetování a plastické operace.

Australanka z Nového Jižního Walesu už podstoupila zvětšení poprsí, rtů, tváří a mnoho piercingů, její největší vášní se však stalo tetování, kterých má po těle více než 200. To poslední si nechala Amber aplikovat přímo do očních bulv.

„Nejde popsat, jaké to bylo,“ řekla médiím žena, která si přezdívá Modrooký bílý drak. „Nejlépe se to dá vysvětlit tak, že když tatér píchl jehlou do oční bulvy, bylo to, jako by se mi do oka zarazilo deset střepů.“

Aby toho ale nebylo málo, žena musela vydržet tři týdny úplně slepá, než se její oči z brutálního zásahu vzpamatovaly. Se svým vzhledem je ale nyní Australanka spokojená a bolesti prý nelituje.