Léčba žloutenky typu C stojí miliony: Nejvíce nakažených je mezi narkomany

Náklady na léčbu virových hepatitid rostou rychleji, než počty nemocných, hlásí zdravotní pojišťovny. Nejvíce peněz se vynaloží na nemocné, kteří trpí žloutenkou typu C, zejména díky novým a nákladným lékům. Částečně je to i proto, že tato léčba je účinnější a v podstatě nemá nežádoucí účinky, může jí tedy podstoupit více nemocných. Navíc počet nemocných tímto typem hepatitidy celosvětově stoupá. Největší podíl, zhruba 60 % nakažených, je mezi injekčními uživateli drog. Až třetina odsouzených v českých věznicích má žloutenku typu C a může ji šířit dále, např. nelegálním tetováním.

Žloutenka typu C se v posledních letech stává velkým medicínským a ekonomickým problémem. Počet nemocných hepatitidou typu C celosvětově stoupá, Česko není výjimka. Nemoc se přenáší zpravidla krví a mnohdy je obtížné ji diagnostikovat. Nejrizikovějšími přenašeči jsou injekční uživatelé drog.

Ze studie provedené Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti, z níž vyplynulo, že zatímco v běžné populaci jsou infekcí hepatitidy typu C zasaženy tři desetiny procenta, mezi injekčními narkomany v průměru 35 procent, mezi dlouhodobými uživateli i více než 60 procent.

Účinnější léčba za miliony

„Mezi našimi klienty jsme loni evidovali celkem 2 180 pacientů nemocných žloutenkou. Nejčastěji se u nich vyskytovala žloutenka typu C, a to u 1 075 z nich,“ říká Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR, a dodává: „Celkově se roční náklady, které jsme loni vynaložili na léčbu všech typů žloutenky, vyšplhaly až na 109,4 milionů korun. Z toho padlo téměř 83 milionů právě na léčbu typu C.“

Významně stouply výdaje na léčbu žloutenky typu C, která si loni vyžádala téměř 114 milionů korun. Před pěti lety na léčbu pacientů s tímto typem žloutenky stačilo 25,3 milionu korun, předloni v roce 2017 to bylo 71,5 milionu korun,“ uvedla tisková mluvčí Elenka Mazurová České průmyslové zdravotní pojišťovny.

„Zatímco v roce 2013 se s virovou hepatitidou léčilo 1220 pojištěnců ČPZP, v uplynulém roce to bylo 1583 pojištěnců. Z toho jen hepatitidou typu C se loni léčilo 1039 pojištěnců proti 703 v roce 2013. Velký nárůst léčených pojištěnců se žloutenkou typu C vyplývá hlavně z úhrady nových nákladných léků, které přinesly pacientům vhodnější možnost vyléčení tohoto chronického onemocnění,“ dodává mluvčí.

„Vlivem zavedení nových léků mohou být třeba u typu C náklady na jednoho pacienta více než desetinásobné, okolo 100 tisíc ročně,“ vysvětluje Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR.

„Nová léčba je sice dražší, ale účinnější. Starší léčbou se vyléčilo pouze 60 % pacientů, nová vyléčí téměř 100 %. Do nákladů staré léčby se bohužel vůbec nezapočítávají náklady na léčbu komplikací, kterou jsou často celoživotní,“ vysvětluje vysokou cenu MUDr. Vratislav Řehák z Centra pro léčbu virových hepatitid nestátního zdravotnického zařízení Remedis.

Nejvíce nakažených je ve vězení

Přesnou představu, kolik lidí je nakaženo žloutenkou typu C, mají v českých věznicích, nastupující totiž bez výjimky procházejí testem. Infekcí je podle údajů Vězeňské služby ČR nakažena až třetina odsouzených. Z nich je většina drogově závislá.

„Ve vězení se pak nákaza může dále šířit ilegálním užíváním drog, ale hlavním problémem je spíše tetování. To je také ve vězení zakázané, ale spousta vězňů si je nechává dělat tajně a to znamená použití jedné tetovací jehly na celé patro,“ řekl Blesk Zprávám Řehák.

Na druhou stranu je vězení ideálním místem pro zachycení nákazy, protože nemocní obvykle nemají žádné viditelné příznaky a neví o své nemoci desítky let.

„Tím, že jsou na jednom místě a z léčby neodejdou, je umíme v podstatě všechny vyléčit. Většinou jde o mladé lidi ve věku od 20 do 40 let a léčbu téměř nikdo z nich neodmítá. Někdy narážíme na finanční strop pojišťoven,“ dodává Řehák s tím, že např. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) již přislíbila navýšení finančních prostředků na léčbu infikovaných pacientů.

Hepatitida C může i zabíjet

Chronická hepatitida C (HCV) je infekční onemocnění jater, které způsobuje závažné komplikace, jako jsou fibróza, cirhóza či hepatocelulární karcinom. HCV je nejčastější příčinou vysokého počtu transplantací jater, komplikovaného zákroku vyžadujícího nákladnou následnou péči. Důsledná léčba HCV by omezila finanční výdaje na tuto péči v budoucnu. Důsledkem hepatitidy C je také často předčasné úmrtí. I proto vyhlásila Světová zdravotnická organizace plán eliminace hepatitidy C, kdy by se díky léčbě všech infikovaných měly počty nemocných během 10 let dramaticky snížit a omezit tak tyto závažné následky i chránit celou populaci.