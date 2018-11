Svrab, cholera i břišní tyfus: Jaké nemoci si Češi přivezli z ciziny?

Češi si jako nechtěný suvenýr ze zahraničních cest přivážejí nejčastěji salmonelové infekce, kampylobakteriózu, ale také akutní hepatitidu typu A, svrab, brišní tyfus nebo západonilskou horečku. Vyplývá to z přehledu infekcí, který sestavil Státní zdravotní ústav (SZÚ) za roky 2001 až 2017, ať už od Čechů cestujících do ciziny nebo od turistů z cizích zemí. Zároveň poukázal na to, že se v některých zemích EU začínají objevovat nemoci, které pro ni nebyly typické. Za vším je samozřejmě turistika, ale také změny klimatu.