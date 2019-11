Přední český motocyklový závodník Karel Abraham (29) přišel o blízkého přítele. Tragicky zahynul předseda jeho fanklubu Jiří „Doča” Dočkal. Potvrdil to na svém facebooku sám pilot MotoGP, podle něhož šlo o nehodu.

„Je mi strašně líto, co jsem se dnes dozvěděl. Při tragické nehodě přišel o život můj dlouholetý kamarád a šéf fanklubu Jiří „Doča” Dočekal. Vůbec nevím, co mám napsat,” uvedl zdrcený závodník. Tragická nehoda na Klatovsku: Po tvrdém nárazu zemřela žena (†30)

Jiří Dočkal zemřel v noci ze soboty na neděli. Podrobnosti tragické smrti ale nebyly zveřejněny. „Děkuji ti moc za všechno, co jsi pro mě a všechny fanoušky kdy udělal. I když jsem to možná nedával najevo tak, jak bych měl, vždy jsem si toho moc cenil, protože jsem věděl kolik úsilí jsi do toho dával. Budeš nám tu moc chybět," píše dál.

Abraham se k smrti svého kamaráda vyjádřil z okruhu Separ, který leží nedaleko města Kuala Lumpur. Nedělní závod Grand Prix Malajsie měl věnovat právě zemřelému Jiřímu.