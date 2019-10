V polovině října havaroval v Mořkově na Novojičínsku řidič traktoru David M. (23). Vzápětí se po něm doslova slehla zem. Na místě zůstal jen převrácený stroj. Dva dny trvala pátrací akce, než se mladíka podařilo najít. Co se s ním v mezičase dělo, nikdo netuší, dokonce ani on sám.

Zaparkované auto a o kus dál pod prudkým svahem v lese převrácený lesnický traktor. Jeho řidič nikde. David M. (23) ze Slovenska měl při práci v Mořkově na Zlínsku nehodu. Traktor, který řídil, se převrátil. Po mladíkovi se ale slehla zem a nikdo nevěděl, kde je! Na podivný případ upozornil server TN.cz.

Při vší své smůle měl David nakonec vlastně velké štěstí. „Traktor se s ním převrátil a točil se z prudkého kopce přibližně zhruba 30 metrů. Takže (...) byl rozmačkaný,“ uvedl starosta Mořkova Jiří Navrátil. Mladík však pravděpodobně z vozidla naštěstí včas vypadl a ten pokračoval v kotrmelcích už bez něj.

Do pátrání po nezvěstném traktoristovi se zapojily desítky policistů, dobrovolníků, specialistů i vrtulník s termovizí. Po dvou dnech aktivního pátrání se ho konečně podařilo najít. „Byl podchlazený. Žádná vážnější zranění jsme nezaznamenali," sdělila mluvčí policie Pavla Jiroušková.

„Na nic si nevzpomínám. Asi jsem se při nehodě praštil a byl jsem kvůli tomu mimo,“ uvedl David pro TN.cz. „Vzpomínám si jen na to, že jsem nemohl vstát ze země z bláta,“ doplnil.

Zatímco se po něm pátralo, on pravděpodobně ležel v lese. „Probrala mě zima, cítil jsem se podchlazený. Když jsem se probral, tak jsem se vydal domů. Ani jsem nevěděl, že jsem se s traktorem převrátil. To mi řekli až policisté, když jsem je cestou potkal,“ vylíčil David.