Neustálému násilí čelil tříletý chlapec, který se svou mámou Natachou Smithovou (44) žil v domě hrůzy v americkém New Jersey. Spolu s nimi bydlelo v domě dalších pět lidí včetně Patricii Buchanové (29), která chlapce polila vařící vodou! Podle jejích slov to měl být trest za to, že se počural na na podlahu v pokoji jejího syna!