Dal mu život, ale že by se mu někdy odvděčil, to ani náhodou. Douglas Maier (60) z americké Iowy svého otce Alberta Maiera (89) mučil a týral. Kopal do něj a šlapal mu na prsty, když se plazil po zemi. Pravidelně mu totiž bral chodítko, díky kterému se stařík mohl pohybovat.