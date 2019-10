Mezinárodní policejní organizace Europol rozjela novou kampaň, která hlásá, že zločin nemá pohlaví (Crime Has No Gender). Projekt byl zahájen Europolem v pátek a klade si za cíl upozornit na to, že zločin páchají i ženy. Organizace tak chce předcházet genderovým předsudkům.

Na stránce EuMostWanted.eu se objevila fotografie s tvářemi a titulkem: Kdo se skrývá za maskou? Po kliknutí na snímek se člověk dostane na stránku, kde je jednadvacet nejhledanějších zločinců. Tváře zločinců jsou zakryté maskami. Poté, co návštěvník najede na masku, odhalí se mu pouze odkud jedinec pochází a za co je hledán. Mezi zamaskovanými tvářemi se skrývají jak muži, tak i ženy. Ovšem pohlaví a totožnost se člověk dozví až poté, co kolečkem myši bude sjíždět dolů a zamaskovaná tvář se pomalu začne odkrývat. Spolu s pomalým odhalováním tváře, si člověk může přečíst i příběh jedince za maskou. Zároveň každá maska napovídá, za jaký zločin je jedinec hledaný.

Mezi jednadvaceti nejhledanějšími ženami jsou i dvě Češky. Jednu z nich Europolu nahlásila přímo česká policie a druhou z nich Švédsko. Iveta Tancošová se v hledáčku Europolu ocitla poté, co do Anglie lákala mladé ženy a slibovala jim práci zdravotních sester za dobré peníze. „V srpnu roku 2010 byla do Anglie zlákána mladá dívka pod záminkou, že bude pracovat jako zdravotní sestra. Okamžitě po jejím příjezdu jí byl sebrán pas a dívka byla nucená pracovat jako prostitutka,“ uvádí Europol v popisku. „Jelikož to dívka odmítla, byla bitá a zamčená v pokoji, kde musela poskytovat sexuální služby tuctům klientů denně. Byla nucena pracovat sedm dní v týdnu několik měsíců v kuse. Když odmítla, byla vystavována psychickému vydírání,“ uvádí Europol. Tancošová byla za moderní otroctví odsouzena na 7,5 roku za mříženi. Ovšem před trestem uniká.

Další Českou, po které pátrá Europol, je Monika Rafaelová. „Tato podezřelá opakovaně okrádala ženy v supermarketech a obchodních centrech. Měla k tomu několik kompliců a stávalo se to v roce 2017 v různých částech Švédska. Gang kradl obětem kabelky a peněženky, které většinou ležely v nákupních vozících. Po krádeži peněženek Monika Rafaelová příležitostně vybírala peníze z účtů obětí,“ uvádí Europol.