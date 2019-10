Čech zmizel při túře v Malé Fatře! Odpojil se od skupinky a nedorazil do hotelu

Na túru na horu Malý Rozsutec nacházející se ve východní části Malé Fatry se vypravila skupinka českých turistů. Od skupinky, která vyrazila na túru před obědem, se později odpojil jeden muž s tím, že půjde po své vlastní ose a sejde se s nimi později na smluveném místě. Tam však nedorazil. Turisté na něj čekali hodinu, ovšem marně. Vrátili se proto do hotelu a kontaktovali horskou záchrannou službu. „V podvečerních hodinách 5. 10. 2019 byla HZS nahlášená nezvěstnost pětatřicetiletého českého turisty v Malé Fatře,“ napsala HZS na své stránky na sociální síti facebook. „Skupina českých turistů se vypravila před obědem na túru na Malý Rozsutec. V oblasti Podžiaru se od skupiny odpojil jeden jejich člen. Zbylí turisté ho čekali na místě přibližně hodinu, a když se neukázal, vrátili se do hotelu v Terchové, kde byli ubytováni,“ stojí dále v prohlášení HZS.

Dramatická záchrana českých turistů: V pasti se ocitli vlastní vinou! říká horská služba

Horská záchranná služba okamžitě rozjela pátrání. „Jelikož turista neměl u sebe mobilní telefon, nebylo ho možné kontaktovat ani lokalizovat jeho polohu. Do terénu odešlo osm záchranářů HZS spolu se služebním psem, kteří rozběhli pátrání v oblasti Malého Rosutce a na přilehlých turistických chodnících,“ píše HZS. Muž se však nakonec ozval známým sám. „Podle jeho popisu se po oddělení od skupiny vydal po zeleném turistickém chodníku, kterým sešel na jižní stranu pohoří až do doliny Bystrička. Odtud pokračoval zpět do Terchové po vlastní linii. Patrácí akce byla následně ukončena,“ uzavírá HZS.