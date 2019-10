Slunečné počasí v neděli 13. října vylákalo na silnice celou řadu příznivců jednostopých strojů. Jedním z nich byl i Lukáš Toman, který to viděl jako patrně jednu z posledních letošních příležitostí vytáhnout motorku a projet se.

Video Děsivé video nehody: Motorkář Lukáš přežil jako zázrakem. „Měl jsem ku*va štěstí!“ - Lukáš Toman

Chtěl i napsat kamarádům, aby se někde sešli a projeli spolu, jeho plány ale jen 30 kilometrů od domova u obce Korkyně ve středních Čechách zhatila řidička osobního auta. Na poměrně přehledné křižovatce mu totiž nedala přednost – na videu, které Lukáš natočil na kameru na helmě, je vidět, že žena přijíždějící z vedlejší před křižovatkou ani nezpomalí...

Motorka narazila do vozu v místě nádrže za zadními levými dveřmi. Uvnitř bylo kromě řidičky ještě dítě v autosedačce. „Když už jsem viděl, že se potkáme, pustil jsem řídítka a pokusil se nadskočit, abych se o auto co nejmíň rozbil. To mi asi zachránilo dolní polovinu těla. Následovalo salto a přistání,“ popisuje Lukáš.

„Celá nehoda mohla být co do následků na zdraví mnohem horší a je zázrak, že se obešla bez vážných zranění. Mně pomohlo ‚opuštění‘ motorky, nebo že jsem do auta nenarazil jinak... Posádce auta to, že to nebyl náraz na dveře,“ řekl Blesku. Ani ženě, ani dítěti ve vozu se nic nestalo.

Pro Lukáše přijela sanitka a odvezli ho na vyšetření do Motola, naštěstí se ukázalo, že nemá žádná vnitřní zranění, jen pohmožděniny a odřeniny. Přitom vzduchem letěl 32 metrů, několik dalších se ještě kutálel po silnici. Vůz do kolizi zastavil až za křižovatkou otočený o 180°.

„Někdo mi říkal, jakou jsem měl smůlu... já říkám, že jsem měl ku*va štěstí, že to dopadlo takhle... Stačilo blbě dopadnout, nebo třeba kdybych to auto škrtnul bokem, kdyby to bylo o půl metru dál – to bych byl bez nohy, nebo kdybych ho takhle nepřelétl atp. Radši nad tímhle ani nepřemýšlím...“

Šířením svého příběhu i videa z otřesné nehody chce lidem otevřít oči. „Život a zdraví máme jen jedno a jak je vidět, můžeme o něj přijít během vteřiny a přitom stačí dávat větší pozor kolem sebe, věnovat se řízení atd. Rád bych, aby se video dostalo k co nejvíce lidem, abychom si uvědomili, co vše se může stát... Abychom počítali s tím, že kdokoli může udělat jakoukoli chybu,“ dodal mladý motorkář.