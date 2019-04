Vodnář

Za své výkony jste dostali od šéfa mimořádnou pochvalu a počítejte i s finančním oceněním. To vás žene výše. Jste na sebe moc pyšní a prahnete po vyšších cílech. Na co sáhnete, to se vám podaří. A to máme na mysli oblast lásky, buší vám na dveře.