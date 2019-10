Motocyklista v úterý odpoledne zemřel na následky zranění po nárazu do osobního vozu na Strakonicku. Zraněním podlehl během převozu do nemocnice. Třiačtyřicetiletý řidič narazil do osobního vozu, který odbočoval. Tragická nehoda se stala na silnici I/4 v obci Přední Zborovice. Novináře o tom informoval policejní mluvčí Milan Bajcura.