Tragický konec závodů motorek v Ostravě: Martin zemřel pár metrů od pomníčku kolegy

K tragédii došlo při závodu v třídě 125 CCM SP v neděli před třetí hodinou. Před příjezdem záchranky Martinovi pomáhali svědci, ani jim, ani lékařům se ale nepodařilo jeho život zachránit. Podle očitých svědků jeli motorkáři ve skupině a Martin náhle vyjel ze silnice. Patrně ztratil kontrolu nad svým strojem.

"Záchranáři u vážně zraněného pacienta se zástavou oběhu prováděli rozšířenou neodkladnou resuscitaci za pomocí přístrojů a léků celkem 45 minut. Jejich úsilí však nevedlo k obnovení životních funkcí zraněného a zasahující lékař byl nakonec nucen konstatovat jeho smrt," sdělil zastupující mluvčí moravskoslezských záchranářů Ladislav Lang.

Policie nehodu vyšetřuje jako usmrcení z nedbalosti. "Zjišťujeme okolnosti, které mohly mít vliv na havárii motocyklisty. Oslovíme i znalce, aby vyloučil technickou závadu motocyklu," uvedla mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Pokorná. Policisté žádají svědky nehody nebo majitele kamerových záznamů zachycujících havárii, kteří s policisty dosud nekomunikovali, aby je kontaktovali prostřednictvím linky 158.

"R.I.P. Marťo, budeš nám šíleně chybět. Ať je Ti země lehká a ať se Ti tam nahoře daří krásně," napsal na facebooku Petr. Spolu s ním nad Martinem smutní stovky lidí. "Kdo jste ho poznali, tak na něj budete určitě vzpomínat jako na veselého a trochu bláznivého týpka, který nezkazil žádnou srandu. Je ho škoda. Byl nadějný závodník, ale hlavně ho závodění fakt bavilo," zveřejnili na stránkách fanoušci z Czech Road Racing.

Ve světle této tragédie mnozí volají po zrušení tohoto závodu, který i sami účastníci považují za velmi náročný. "Tento závod by se měl už navždy ukončit, skoro každý rok tam někdo zbytečně zemře. Upřímnou soustrast všem," míní Alex. "R.I.P. Olin, Mates, teď Martin...soupeři, kámoši, kolegové, všichni silní, vysoce talentovaní a zkušení jezdci a teď jezdí nahoře. Je to další srdcervoucí zpráva z, dle mě zbytečně vyhlášeného, mistrovství na přírodních okruzích..upřímnou soustrast rodině i přátelům..," napsal Radek. "A všichni, co tam jezdíte, dobrovolně se svým životem hazardujete.. další zbytečně zmařený mladý lidský život... mohu jen napsat upřímnou soustrast a mnoho sil, protože to bolí a bolet bude celý život..," tvrdí Lucie.

K nedělní nehodě totiž došlo jen pár metrů od pomníčku jezdce, který zde zahynul před třemi lety. Olin Hanák (†22) po projetí levotočivé zatáčky dostal smyk a vyjel mimo silnici do příkopu, ochranných sítí a keřů. Zraněním, která utrpěl, podlehl na místě.

V roce 2014 na okruhu zemřel i sedmadvacetiletý závodník z ciziny. Peter Benderle z Rakouska havaroval krátce po startu jednoho ze závodů. Po nárazu byly motocykl i tělo jezdce vymrštěny a závodník zemřel na místě. Další čtyři jezdci se při nehodě zranili, z toho dva vážně.