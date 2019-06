Opilý řidič srazil motorkáře a pak narazil do stromu: 5 zraněných skončilo v nemocnici

Příliš rychle jel v neděli odpoledne 36letý opilý řidič, který s největší pravděpodobností způsobil dopravní nehodu nedaleko městečka Borovany v jižních Čechách. Škodou Octavia nejprve smetl motorkáře a posléze s ní narazil do stromu. Následky jsou vážné.

„Policisté z českobudějovického dopravního inspektorátu řeší vážnou dopravní nehodu. Krátce po 13:30 hodině řídil muž (36 let) automobil značky Škoda Octavia a vezl ještě další tři osoby,“ popsala tisková mluvčí jihočeské policie Štěpánka Uhlířová.

Stařenka (75) nabourala ve Stodůlkách několik aut: Vyjížděla z parkoviště, opilá nebyla

Podle ní se řidič dostatečně nevěnoval řízení a nepřizpůsobil rychlost jízdy svému aktuálnímu stavu. Pak došlo na nejhorší. „Vyjel na nezpevněnou krajnici. Následně přejel do protisměru, kde se čelně střetl s motocyklem značky Honda,“ vylíčila Uhlířová. Octavia pak sjela do příkopu a narazila do stromu.

„Na místo dorazili policisté, kteří zjistili, že řidič osobního vozidla řídil pod vlivem alkoholu. Opakovanou dechovou zkouškou mu naměřili více než 2,6 promile alkoholu v dechu,“ konstatovala mluvčí. Ta také uvedla, že opravní všechny osoby v osobním vozidle a také řidič motocyklu utrpěli zranění.

Mladý řidič narazil do zastávky: Uvnitř byly ženy a malé dítě!

„Při nehodě vznikla škoda za 145 tisíc korun. Přesné příčiny a okolnosti jsou předmětem šetření dopravních policistů,“ dodala Uhlířová.