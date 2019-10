Díky dvouleté dcerce se Češka Lucie dostala v Brazílii do domácího vězení. Dítě ovšem už brzy převezou úřady do rodné země. Ministerstvo spravedlnosti prozradilo, že repatriace je již v běhu. Lucii T. (33) zadrželi policisté v São Paulu 11. září s téměř šesti kilogramy kokainu.

Drogy měla Lucie z Brazílie převézt do Thajska. Policie, která ji sledovala již delší dobu, ji zatkla v polovině září v hotelu v centru města. U sebe měla drogy ukryté v uměleckých suvenýrech a svou teprve dvouletou dceru. O tu se do nedávna staral český konzulát. Nyní už je opět u své matky, která byla díky nutné péči o dítě soudem přesunuta do domácího vězení.

Jak dlouho v něm zůstane je ale otázkou - malá holčička by měla v doprovodu úřadů Brazíli opustit. „Obecně platí, že ve spolupráci s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí a dalšími příslušnými orgány je prováděna repatriace dítěte do ČR,“ řekla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Následně se zjišťuje, zda je někdo z příbuzných schopen si dítě převzít do péče. „Zastupitelský orgán v zahraničí pak zajistí převoz dítěte do Česka, kde si ho zodpovědná osoba převezme,“ vysvětlila Kateřina Vrbická z Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

A podle všeho to nebude trvat už dlouho. "Podle informací, které mám, tak tam se nějaké věci začaly dít, právě s ohledem na to malé dítě," řekl TV Prima mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka na dotaz ohledně repatriace dcery Lucie T. "My musíme počkat, až bude v Brazílii vynesen rozsudek, a protože máme uzavřenou Meziamerickou úmluvu o trestních věcech, tak potom ve chvíli, kdy dotyčný nebo dotyčná je v Brazílii odsouzen, tak může požádat o vykonání trestu u nás v České republice," doplnil mluvčí. Česko přímo s Brazílií dohodu o vydávání vězňů nemá.

Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech dává Lucii ale velkou naději, že trest nebude muset strávit v otřesných podmínkách brazilského vězení. V cizí zemi si svůj trest musí odsedět například jiná česká pašeračka - Tereza Hlůšková dostala trest za pašování heroinu v Pákistánu 8 let a 8 měsíců.