Další kokain v banánech: V Rumunsku objevili 75 kilogramů drogy v bednách s ovocem

Velké množství kokainu v celkové odhadované hodnotě pěti milionů leva (téměř 66 milionů korun) objevili pracovníci bulharského přístavu Burgas v zásilce banánů z Ekvádoru. Podle místních médií to dnes oznámil šéf burgaské oblastní prokuratury Georgi Činev.

Na drogu narazili pracovníci, kteří zásilku rozdělovali k dodání do různých měst - do Sofie, Plovdivu a Varny. Celkově se jednalo o 75 kilogramů kokainu ukrytého v balíčcích po 2,5 kilogramu, které byly kvůli utajení zabaleny do speciální kovové fólie a rozloženy mezi 20.626 krabic s banány.

Celý náklad tropického ovoce o hmotnosti 400 tun byl z Ekvádoru přepraven v 19 kontejnerech. Jeho část byla také určena k transportu do sousedního Rumunska.