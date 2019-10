Dvaačtyřicetiletá manželka amerického vládního zaměstnance Anne Sacoolasová podle vyšetřovatelů jela svým volvem po nesprávné straně silnice, když se střetla s motorkou, kterou řídil devatenáctiletý Harry Dunn. Mladík při nehodě zemřel. Žena podle policie nejprve s vyšetřovateli spolupracovala, pak ale nečekaně opustila zemi.

Případ přerostl ve spor ohledně diplomatické imunity a dostal mezinárodní rozměr, když se do něj vložil britský premiér Boris Johnson i ministr zahraničí Dominic Raab. Úřad ministerského předsedy šéfa Bílého domu údajně vyzval, aby Sacoolasové diplomatickou imunitu odňal. Americké ministerstvo zahraničí ale dalo najevo, že to se děje jen vzácně. Strach z nového teroru: Trump nechá „evakuovat“ nebezpečné bojovníky ISIS

„Jakmile osoba využije diplomatickou imunitu a odjede ze země, neexistuje skoro nic, co by se dalo udělat, aby ji dostali zpět,“ vysvětlil před časem právní expert a vysloužilý plukovník americké armády Stephen Lanyard. Ochranu před stíháním v hostitelské zemi zajišťuje diplomatům a jejich rodinám takzvaná vídeňská úmluva z roku 1961. Manželka diplomata zabila mladého motorkáře (†19) a unikla trestu. Zasáhne Trump?

Trump na středeční tiskové konferenci označil mladíkovu smrt za „strašnou“ a uvedl, že jeho vláda se pokusí se Sacoolasovou promluvit. Na twitteru napsal, že "žena jela po špatné straně silnice, což se může stát", protože v Británii se jezdí na rozdíl od USA vlevo. Dodal, že se to přihodilo i jemu.

#trumpnotes @realDonaldTrump (If Raised) Note, as @SecPompeo told Foreign Secretary @DominicRaab that the spouse of the U.S. Government employee will not return to the United Kingdom. @SkyNews pic.twitter.com/7yDUdOm3Pd