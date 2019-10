Chlapce (8) lákal před školou v Hostivici do auta záhadný muž v černém

Nejhorší noční můru všech rodičů zažili maminka a tatínek teprve osmiletého chlapce, který chodí do školy v Hostivici u Prahy. Záhadný vysoký muž oblečený v černém se jejich dítě snažil nalákat do svého auta. Když hoch odmítl, začal ho neznámý chlap pronásledovat.

K děsivému incidentu došlo v úterý. Chlapce po odchodu ze školy oslovil muž v černém, který ho vybízel, aby si sednul k němu do auta. To mělo stejně jako on černou barvu, informovala TV Nova.

„Tady byla černá velká audina, nějaký chlap v černým oblečení a nalákal nějakého kluka do auta,“ prohlásila maminka jednoho z dalších žáků základní školy v Hostivici.

Chlapec na útěku křičel

„Že tady bylo nějaké černé auto a před ním nějaké bonbony," dodal otec jiného dítěte. Chlapec však mužovu podezřelou nabídku odmítl a s jekotem se dal na útěk. Chlapcův křik uslyšela kolemjdoucí.

Muž v černém jí tvrdil, že je hochův otec. Ona však pro jistotu zavolala na policii. Když to záhadný chlap viděl, nasedl do auta a zmizel. Rodiče dětí ze školy mají nyní velký strach.

Hlášení ředitele

„Oznamuji vám, že byl při cestě domů nevhodně kontaktován cizí osobou žák naší školy," prohlásil v hlášení ředitel školy Josef Mareš. Případem se zabývají i strážci zákona.

„My jsme celou událost zdokumentovali a v současné chvíli ji vyšetřujeme jako přestupek proti občanskému soužití,“ řekl mluvčí policie Pavel Truxa. V Hostivici se nyní nemluví o ničem jiném.

Muže v černém prý viděli již dříve